Как быстро избавиться от прыща

Дерматолог Александр Быканов заявил, что если внезапно вскочил прыщ, то от него можно быстро избавиться несколькими средствами. Четыре способа решения этой проблемы он раскрыл россиянам в своем Telegram-канале.

© Lenta.ru

Первым методом быстро избавиться от прыща Быканов назвал использование средств с бензоила пероксидом в концентрации 2,5-5 процентов.

«Допускается разовое использование, из минусов: может быть агрессивным», — уточнил врач.

Второй способ — это использование средств с азелаиновой кислотой в концентрации 15 процентов или салициловой кислотой в концентрации два процента. По словам врача, эти средства работают чуть менее интенсивно, но при этом более мягко. Быканов уточнил, что они также неплохо подсушивают.

Кроме того, дерматолог порекомендовал точечные патчи с кислотами или цинком. Однако врач предупредил, что на них чаще возникают аллергические реакции. Четвертым способом быстро справиться с прыщом Быканов назвал средства на основе ниацинамида.

«Да, спокойно; в порядке убывания эффекта самое лайтовое (легкое — прим. "Ленты.ру") и неагрессивное, подойдет более реактивной коже», — объяснил доктор.

Быканов добавил, что эти средства эффективны для борьбы с редкими и единичными прыщами. Если же высыпания появляются на лице часто и в большом количестве, то с большой вероятностью эта проблема требует лечения.

Ранее косметолог Даниэль Гроних рассказала о компонентах косметики, которые вызывают прыщи. Так, она посоветовала отказаться от использования средств с тальком.