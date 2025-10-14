«Что-то с ним не так!» Звезда Marvel разделась до белья

Американский актер Крис Эванс снялся в откровенном виде для нового фильма «Дорогая, не надо!» и подвергся насмешкам в сети. Соответствующие фото и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

44-летнюю звезду киновселенной Marvel запечатлели в спальне у кровати. Актер предстал перед камерой в одних белых трусах, оформленных резинками под ягодицы.

Читатели портала удивились форме знаменитости и принялись обсуждать ее в комментариях под материалом.

«Он слишком стар, чтобы делать это», «Он немного распустил себя», «Мне 42 года, я работаю в офисе, и я в лучшей форме, чем Крис. Что случилось с его телом?», «Что-то с ним не так!», «Пожалуйста, оденься», «Похоже, действие сыворотки суперсолдата прекратилось», — шутили они.

В ноябре прошлого года Крис Эванс оправдался за кардинальную смену имиджа.