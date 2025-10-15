Стилист рассказал о трюках, которые помогут визуально удлинить ноги

Правильно подобранная обувь поможет визуально сделать ноги длиннее, а силуэт — более гармоничным. Об этом kp.ru рассказала стилист и модель Екатерина Вебер.

«Ботинки с острым или слегка заостренным мысом продлевают линию стопы вперед. Ботинки на каблуке (даже небольшом) — лучший друг для визуального удлинения. Чем тоньше каблук и чем он ближе к заднику, тем эффект сильнее (стилетто, венский каблук)», — пояснила эксперт.

Она отметила, что для удлинения ног можно выбрать ботинки с V-образным вырезом. Если цвет обуви и брюк будет совпадать, это поможет добиться цельного силуэта. Кроме того, стилист посоветовала присмотреться к сапогам до колена или чуть выше, особенно в цвет, близкий к низу, которые будут создавать непрерывную линию.

Вебер подчеркнула, что лучше всего подбирать обувь с лаконичным дизайном, чтобы она смотрелась легче.

Стилист Владислав Лисовец до этого перечислил главные принты осеннего сезона. По его словам, это цветы, а также звериный принт, который можно миксовать между собой, как серебро с золотом. Он также рекомендовал носить вещи с принтом в горошек и артхаус.