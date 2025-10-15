Дочь популярной телеведущей снялась для журнала почти обнаженной

Американская модель Амелия Грей Хэмлин в откровенном виде снялась для журнала Beyond Noise. Соответствующая публикация появилась на странице издания в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Соцсети

Дочь популярной телеведущей и актрисы Лизы Ринны и писателя и актера Гарри Хэмлина запечатлели на скале на Майорке. Она позировала обнаженной в полный рост на фоне моря. При этом девушка надела серую накидку с креплением на шее и прикрыла гениталии повязкой с длинными черными волосами.

Кроме того, 24-летняя манекенщица предстала перед камерой в макси-юбке и с голой грудью и примерила корсет с имитацией обнаженного женского бюста. Известно, что автором данных кадров стал фотограф Марио Сорренти.

В августе Амелия Грей Хэмлин также показала фанатам откровенное фото с отдыха.