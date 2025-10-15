Ким Кардашьян осудили за продажу волосатых стрингов

Звезду реалити-шоу и модель Ким Кардашьян раскритиковали за продажу стрингов с волосами. Об этом сообщает издание Page Six.

© Соцсети

14 октября бренд Ким Кардашьян Skims объявил о страте продаж стрингов с накладными волосами. На сайте марки представлены 12 оттенков. Стоимость трусов из линейки Hair Panty составляет $32 (примерно 2500. — прим.ред.). Однако некоторые интернет-пользователи не оценили новое нижнее белье.

«Я пошел смотреть дату, чтобы убедиться, что сегодня не 1 апреля», «Кто это заказал?», «Ким Кардашьян, ты в порядке?», «Я не могу это развидеть и требую вернуть мне деньги за то, за что я даже не платил», — писали подписчики в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В честь выхода стрингов бренд также представил в соцсетях ролик, снятый в стиле американских телешоу 70-х годов. В видео зрителям предлагают угадать цвет нижнего белья у моделей.

© Соцсети

В июле бренд Skims представил корректирующую повязку для лица под названием «Ultimate Face». На снимке, опубликованном маркой в Instagram, модель позировала в телесной повязке, напоминающей балаклаву. По словам бренда, аксессуар изготовлен из фирменной скульптурирующей ткани и коллагеновых нитей для комфортной поддержки челюсти. Подписчики негативно отнеслись к изделию Skims.