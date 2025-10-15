Беременная рэперша Карди Би снялась в платье с «голой» юбкой от российского дизайнера Ильи Мигмуна. Об этом сообщает издание Peopletalk.

Карди Би примерила наряд для журнала Paper Magazine. Рэперша предстала перед камерой в белом макси-платье со шнуровкой и полупрозрачной юбкой, украшенным перьями.

Илья Мигмун в интервью Peopletalk рассказал, что команда артистки увидела наряд в журнале «Собака» и попросила сшить похожий образ.

«Команда Карди Би обратилась ко мне с референсом со съемки для журнала Собака. Стилист сказал, что очень хочет именно такое платье. Никто не упоминал, что Карди была беременна – об этом я узнал уже после. Все произошло довольно неожиданно и очень быстро», — поделился дизайнер.

По его словам, платье создавалось в «максимально срочном порядке без возможности примерки и корректировки». Илья Мигмун также отметил, что возникли сложности с отправкой наряда в США. Дизайнер заявил, что платье пришлось отправить багажом через знакомого.

В сентябре Карди Би сообщила, что станет матерью в четвертый раз. Отцом ребенка она назвала бойфренда, игрока НФЛ Стефона Диггса.

«Я взволнована, я счастлива, я чувствую, что нахожусь в хорошем состоянии. Теперь, когда я об этом говорю, вам всем лучше купить мой альбом, чтобы я могла купить себе памперсы, подгузники и все такое», — заявила Карди Би.

Рэперша в третий раз стала матерью 7 сентября прошлого года. При этом звезда сообщила о рождении дочери только спустя пять дней. Певица поделилась трогательными снимками с рэпером Оффсетом, дочерью Калче Киарой и сыном Вэйвом из палаты.