Модель Лопырева показала сумку стоимостью почти 3,5 миллиона рублей

Модель и телеведущая Виктория Лопырева снялась с сумкой стоимостью почти 3,5 миллиона рублей. Она опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Виктория Лопырева была запечатлена в шоколадном пуховике, светлом свитере, коричневых вельветовых брюках и кроссовках. Модель дополнила свой образ кожаной сумкой Hermes Birkin коричневого цвета. Похожее изделие бежево-коричневого цвета на сайте люксовых товаров Farfetch стоит $43,848 (почти 3,5 миллиона рублей. — прим.ред.).

В середине сентября Виктория Лопырева посетила день рождения блогерши Миланы Королевой. На закрытом мероприятии 42-летняя модель появилась в черном полупрозрачном топе, жакете и коротких шортах. Телеведущая также надела серьги с жемчугом. Знаменитость уложила распущенные волосы и сделала вечерний макияж.

В начале сентября Виктория Лопырева показала фигуру в бикини после похудения. Знаменитость позировала в черном купальнике перед зеркалом и опубликовала фото в Instagram.

Телеведущая признавалась, что получает больше комплиментов от мужчин, когда весит минимум 60-62 килограмма при росте 177 сантиметров. По словам Виктории Лопыревой, себе она больше нравится при весе 55 килограммов. Однако модель призвала женщин не зацикливаться на цифрах. Виктория Лопырева считает, что мужчин привлекает блеск в глазах, манкость, а не «36-й размер одежды».