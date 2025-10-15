Loewe представила свои самые эксклюзивные ароматы

Loewe превращает три привычных парфюмерных ноты в нечто исключительное — в новой коллекции Crafted Collection представили три аромата, каждый из которых посвящён одной ноте: уд, ирис и ваниль.

Ароматы

Bittersweet Oud — самый роскошный среди трёх. Несмотря на уд, он не пугает любителей более лёгких запахов: уд смягчён жасмином, прикосновением сандалового дерева и подсвечен горьким апельсином.

Флаконы и дизайн

Ароматы помещены в тяжёлые флаконы из выдувного стекла, в которых видны природные пузырьки, формирующие уникальный рисунок на каждом экземпляре. Крышка сделана из гранита, что придаёт предметам качества скульптурных объектов.

Loewe уже известен вниманием к деталям упаковки: ранее бренд выпустил коллекцию Botanical Rainbow — ароматы с фарфоровыми крышками от испанской марки Lladró, где каждая крышка расписана вручную.

Событие и локация

Для знакомства с коллекцией открыт поп-ап-магазин на 109 Bond Street, Лондон, где в рамках Frieze London 2025 можно посетить «станцию запахов» и попробовать ноты трёх ароматов. Также на площадке ретро-телевизоры показывают кадры из кампании Loewe с новым директором Эвой Виктор, а на верхнем этаже поп-апа — бар с bubble tea и матча.