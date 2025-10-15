Актриса Элизабет Херли примерила купальник с декольте

Голливудская актриса и бизнесвумен Элизабет Херли снялась в купальнике. Знаменитость разместила кадры в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

60-летняя Элизабет Херли предстала перед камерой в леопардовом слитном купальнике с декольте, который дополнила золотыми массивными серьгами. Актриса позировала с уложенными распущенными волосами и макияжем с темными тенями и розовым блеском для губ.

21 апреля Элизабет Херли рассекретила роман с отцом певицы Майли Сайрус, Билли Рэйем. Артистка опубликовала фото в Instagram. Позже стало известно, что звезды могут пожениться.

«В глубине души она хочет разделить свою жизнь с кем-то и остепениться. Все говорят, что он может быть тем самым единственным, так что не удивляйтесь, если она снова выйдет замуж», — заявил собеседник издания The Sun.

Инсайдер рассказал, что Элизабет Херли и Билли Рэйя связывает много общего, в том числе хобби. По словам источника, певец своей энергетикой напоминает актрисе ее бывшего возлюбленного Шейна Уорна.

В сентябре Майли Сайрус призналась, что была рада роману отца Билли Рэя с актрисой Элизабет Херли.