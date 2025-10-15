Пэрис Хилтон рассказала, сколько часов в неделю тратит на процедуры для лица

Модель и актриса Пэрис Хилтон в подкасте «Aspire with Emma Grede» призналась, что тратит по 9 часов в неделю на процедуры для лица. Об этом сообщает издание Page Six.

«Я ухаживаю за кожей, как олимпийская спортсменка. Мой косметолог Хизер Николь приходит ко мне домой три раза в неделю в мой спа-салон SL Spa. Мы делаем электромиостимуляцию плюс ее аппарат Skin Sculpt, процедуры HydraFacial, терапию красным светом и кислородные процедуры. Каждая из моих трех еженедельных процедур для лица длится около трех часов», — заявила Хилтон.

Модель добавила, что во время процедур она старается работать, чтобы не тратить время зря.

«Я участвую в конференциях, утверждаю продукты или пишу музыку. Это одновременно и красота, и бизнес», — отметила актриса.

В сентябре Пэрис Хилтон стала героиней выпуска журнала i-D Magazine. На обложке актриса предстала в черно-белом джемпере. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж с нюдовыми тенями и помадой. На другом фото модель была запечатлена в черном бюстгальтере, накидке, трусах с завышенной талией и «голой» юбке. Она также надела на шею украшение с жемчугом. Автором съемки выступил фотограф Валентин Эрфрей.