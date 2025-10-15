Принты осени−2025, которые носят все модные девушки мира

Этой осенью знакомые принты возвращаются, но звучат по-новому — тоньше по палитре, крупнее по масштабу и умнее в сочетаниях. Главный принцип сезона — не не просто надеть тот или иной рисунок, а встроить его в архитектуру образа: силуэт и пропорции по-прежнему важнее, а принт — это отделка, которая добавляет глубину. Стилист Маша Ведерникова рассказала о приемах, которые действительно в ходу у звезд стритстайла и подиумов, и как адаптировать их в свою повседневность.

Клетка

Тут, конечно, тартан, «принц Уэльский», гленчек — клетка переживает очередной пик.

«В моде глубокие благородные тона — графит, хвоя, бордо, темный индиго — и крупный раппорт, который читается даже в движении. Пиджаки и пальто держат плечо чуть шире, юбки идут либо узкой миди-трубой, либо складками, брюки — прямые в пол. Такой подход делает любой образ стильным, даже если под пальто — свитшот и кроссовки», — уверяет эксперт.

Самое простое — клетчатое пальто поверх монохромной базы: джинсы и черный гольф, либо серый тотал-лук. Если хочется смелее, сводите две клетки в одном тоне, но разного масштаба (крупный тартан и мелкий гленчек) — это выглядит дороже и интереснее, чем один клетчатый акцент.

Анималистические принты в спокойных оттенках

Анималистика осталась, но потеряла агрессию. Осенью−2025 в фаворе приглушенный леопард: молочный, пыльно-бежевый, шоколадный, оливковый, иногда — серо-голубой, не слишком контрастные зебра и корова. Фишка — в матовых фактурах (шерсть, деним, хлопок, замша) и простых формах: прямая юбка-миди, свободная рубашка, мягкое пальто-халат.

Такой принт создает ритм, так что носите его как нейтраль: леопардовая юбка плюс черный джемпер и кожаные сапоги, рубашка-зебра под строгий серый костюм, тонкий «тигр» на трикотаже с джинсами индиго. Не бойтесь, кстати, миксовать с клеткой — ключ в общей палитре: когда цвета приглушенные и родственные, рисунки не спорят.

Полоска размера XXL

Полоса остается базовой графикой сезона, но меняется масштаб: широкие, смещенные полоски тельняшки, ломаные линии разной толщины, диагональ поверх вертикали.

«В трикотаже это свитеры с крупной двух-трехцветной полосой, в костюмах — редкая мелкая „иголочка“, которая создает эффект мягкой вертикали. Полоска вообще хороша для силуэта в целом: вытягивает рост, собирает объем и спасает любой не слишком сложный или продуманный образ», — говорит стилист.

Самый выигрышный сценарий — свитер в полоску, деним строгого синего цвета и длинное пальто. Если хочется сложнее, комбинируйте полоску с цветом сезона (глубокий синий, кэмел, темная вишня) и добавляйте одну блестящую фактуру — например, лаковые лоферы.

Темные флоральные принты

Цветы осенью, вопреки ожиданиям и на радость всем, не исчезают, а темнеют: ночные сады, травы и листва на графитовом, чернильном, шоколадном фоне. Это не «летний ситчик», а сложные принты с воздушными промежутками: летящие платья, юбки-годе, блузы из шелка или вискозы отлично работают под пальто и кожаные куртки, а обувь можно брать массивнее — грубые ботинки уравновешивают образ и делают его интереснее.

Аргайл и ромбы

Ромбический узор развернулся из скучноватой академической классики в модный обиход: жилеты, кардиганы, джемперы и платья-трубы с крупным аргайлом. Новое — в масштабе (крупнее обычного), в неожиданных сочетаниях (графит и крем, хвоя и молоко, вишня и сталь) и в стилизации: поверх белой рубашки, под строгий жакет, с кожаной юбкой или широкими брюками. Аргайл — это простая, но динамичная геометрия, которая добавляет образу интеллигентности без занудства.