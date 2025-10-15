Модель Барбара Палвин снялась в полупрозрачном топе со стразами

«Ангел» Victoria's Secret и модель Барбара Палвин снялась в полупрозрачном топе с декольте. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

32-летняя Барбара Палвин предстала перед камерой в горчичном полупрозрачном топе на бретелях с декольте и юбке в тон. Наряд модели был украшен стразами и вышивкой. Манекенщице уложили распущенные волосы и сделали макияж с угольно-черными стрелками, коричневыми тенями и нюдовой помадой.

В мае модель стала гостьей светского ужина бренда Miu Miu, который прошел в рамках Каннского кинофестиваля. Барбара Палвин предстала перед фотографами в белом топе-платке, дополнив его серой курткой с коричневым воротником, короткими шортами с кожаным ремнем, темными лоферами и замшевой сумкой-мешком. Манекенщица собрала волосы в высокий хвост с прядями у лица и сделала макияж с угольно-черными стрелками и розовой помадой.

В конце августа Барбара Палвин посетила открытие Венецианского кинофестиваля. Она предпочла для выхода «голое» черное платье-бюстье с облегающим лифом, асимметричным кроем, кружевными деталями и разрезом до бедра. Образ дополнили босоножки с леопардовым принтом на низком каблуке. Волосы модели уложили мягкими локонами и сделали вечерний макияж с угольно-черными стрелками и бордовой помадой.