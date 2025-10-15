Как ошибка в выборе косметолога дорого обошлась Вере Сотниковой

Эксперт программы “Битва экстрасенсов” хотела сделать подтяжку лица при помощи нитей. Она обратилась в одну из клиник Москвы, где договорилась о бартере, то есть ей сделают процедуру, а она расскажет об этом в соцсетях. Но изначально все пошло не по плану. Она попала не к тому врачу к которому хотела, а затем и вовсе с артистки потребовали оплату в размере 70 тысяч рублей. Но в итоге, у звезды экрана возникли непредвиденные осложнения, нити спустились на подбородок, на лице образовалась огромная гематома. Сотникова снова обратилась к доктору, в итоге, по ее признанию, ей сделали дырку в подбородке, обрезали нити и заклеили пластырем. Артистка столкнулась с тем, что рана не заживала и кровоточила.

Вера Сотникова по рекомендациям отправилась в Санкт-Петербург к опытному доктору, которому пришлось провести операцию.

“Эти нити он счищал скальпелем”, – возмущается актриса.

Также актриса призналась, что за операцию, проживание и поездку в Северную столицу ей необходимо было выложить один миллион рублей.

Поклонники актрисы были в шоке. Ее поддержали как могли. Кто-то из блогеров сделал перепост этой истории, чтобы впредь девушки более тщательны находили косметологов.