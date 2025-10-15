Поклонники Анны Хилькевич не узнали актрису с новой стрижкой

Актриса Анна Хилькевич кардинально сменила имидж ко дню рождения. Звезда «Универа» показала себя с короткой стрижкой. Поклонники знаменитости не сразу узнали ее на фото, которые именинница выложила в соцсетях.

«Невероятная», «Классная прическа», «Мне кажется, все-таки немного длину надо было оставить, хотя бы каре», «С новой прической к новым переменам в жизни», «Не узнала вас», «Это даже не каре. Сомнительно», «Огненный образ», «Вау», «Сначала не поняла, кто это. А потом как поняла. Круто», «Вас не узнать с новой прической, шикарно выглядите», — высказались подписчики артистки.

Хилькевич состоит в браке с бизнесменом Артуром Мартиросяном. У супругов три дочери: девятилетняя Арианна, семилетняя Анна-Мария и годовалая Оливия. Звезда отмечала, что с мужем неоднократно обсуждала возможность усыновления детей и он поддержал ее желание «сделать счастливым» еще одного ребенка. Актриса не знает, когда в их семье произойдет пополнение, но уверена, что это обязательно случится. По словам артистки, у них есть финансовые возможности и моральные силы пойти на такой серьезный шаг.