Ида Галич показала фото без макияжа

Российская блогерша и телеведущая Ида Галич показала внешность без макияжа со словами «может быть поэтому я все еще не жена». Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

35-летняя знаменитость предстала перед камерой, лежа в кровати с хаотично торчащими темными волосами. При этом она продемонстрировала естественную внешность без видимых косметических дефектов.

«Вот это вот каждое утро видит мой дорогой жених. Может быть, поэтому я все еще не жена — он ждет, пока все вот это [волосы] отрастет», — иронично заявила она.

Ранее в октябре Ида Галич показала фото в бюстгальтере после родов со словами «есть два плюса». Знаменитость снялась в спальне у зеркала, стоя боком к камере.