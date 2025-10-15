Деталь в наряде Леди Гаги взволновала общественность

Деталь в наряде американской певицы Леди Гаги взволновала общественность. Об этом сообщает Page Six.

Внимание журналистов и фанатов привлекла обувь 39-летней исполнительницы, в которой она появилась на публике в Милане. Речь идет о туфлях на завязках бренда Christian Louboutin из розового сатина на платформе и высокой шпильке.

Поклонники заметили, что дизайн обуви отсылает к стилю Гаги 2010-х годов, когда она регулярно выходила в свет в подобных туфлях и экстраординарных нарядах, например, платье из мяса.

