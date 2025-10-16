Десять теней для макияжа на все случаи жизни

Иногда процесс растушёвки теней пугает не меньше, чем необходимость нарисовать одинаковые, ровные стрелки. Тут пятно, там полоска, под глазами — тёмные провалы. Как всегда, редакция спешит на помощь: собрали 10 теней, с которыми макияж заиграет новыми красками и станет приятной частью утренней рутины.

© Super.ru

Жидкие тени для век, Rink

Начинающим и просто вечно спешащим пригодятся сияющие жидкие тени. Главный их плюс — простота нанесения: с таким продуктом сделать дымчатый макияж можно буквально одним пальцем. Этот жемчужно-коричневый оттенок подчеркнёт глаза любого цвета и ляжет полупрозрачно. Если захочется больше драмы, добавьте второй слой и наслаждайтесь стойкостью продукта до поздней ночи.

Жидкие тени Artiste 24/7, Vivienne Sabo

В линейке есть и матовые, и блестящие экземпляры: можно выбрать скромный вариант для рабочего дресс-кода или максимально сияющий — для свидания. Объединяет линейку важная вещь с учётом сезона дождей — стойкость. Откроем секрет, который продлит жизнь макияжу глаз: наносите немного продукта — чем больше слоёв, тем выше риск скатывания теней в складке века.

Тени для век Alphabet W, Arive Makeup

Однушка теней для сияющего макияжа с лёгким голубоватым отблеском. Она не даст эффекта глянцевых журналов нулевых, когда веки селебрити с обложек блестели крупными голубыми вспышками, а скорее подсветит так, будто бы вокруг глаз рассыпались микрочастицы бриллиантов. Особенно хорошо будет смотреться на кареглазых.

Палетка нюдовых теней My Fave, Holika Holika

Любите полупрозрачные, лёгкие текстуры? Выбирайте тени от корейских брендов. Эта палетка подойдёт тем, кто не всегда справляется с растушёвкой и хочет потренироваться без ущерба финальному результату. Оттенки тонкие, сливаются с кожей и дают естественный результат. Для упрощения процесса возьмите пушистую кисть — она поможет не нанести лишнего.

Палетка теней Your Vision Palette for Him Evo, Annbeauty

Приобретение универсальной палетки с разными текстурами — мудрое решение. В этой собрали четыре оттенка: матовый коричневый на каждый день, тёмно-коричневый с лёгким бликом для смоки, лилово-розовый дуохром для эффекта «искорок» в глазах и серо-лиловый спаркл с влажным финишем. Последний можно нанести пальцем соло и весь день отвечать на вопросы о том, что за красота на вас сегодня.

Жидкие тени Maximeyeser, Avon

Хотите сделать мерцающую дымку на веках, чтобы глаза смотрелись выразительнее? Выбирайте вариант жидких теней со множеством мелких блёсток. Этот лот красиво переливается при разных видах освещения, не подчёркивает складочки и не скатывается в самый неподходящий момент. А ещё тенями можно нарисовать стрелки. Даже если вы ошибётесь, это будет не так заметно, как с чёрной подводкой.

Палетка теней My Daily Palette, Pupa Milano

Находка на каждый день — палетка с семью рефилами разных текстур и финишей. Четыре матовых и сатиновых, с которыми можно сделать дневной нюд или выразительный вечерний смоки. Необычный оттенок с вкраплениями лилового и марсалы при соприкосновении с пальцем немного тает и даёт эффект жидкой фольги на веках. Бонусом — нежная жемчужная сияшка и бархатистые румяна.

Тени-топпер Jelly Jewels, Essence

Такие блёстки легко встроить в повседневный образ: из-за гелевой основы они плотно сидят на веке и не осыпаются, плюс сверкают не по-дискотечному, а достаточно нежно. Наносить лучше пальцем, лёгкими похлопывающими движениями. И никакой растушёвки!

Тени для век «Лунные овечки», Sigil Inspired Tammy Tanuka

Надоели нежные коричневые оттенки и хочется немного баловства? Опция для вас. В баночке с тиснением лежит рассыпчатый мультихромный пигмент: сначала он кажется холодным и янтарным, а если повернуть голову немного в сторону, то оттенок даст нежный сиреневый блик. При другом освещении цвет станет сливочно-золотистым. Наносите пальцем или пушистой кистью, если цель — загадочно блестеть.

Сияющие жидкие тени для век, Mixit Make Up

Тени на гелевой основе с сатиновым сиянием в финише. Это значит, что продукт можно легко наслаивать для более яркого результата. И что макияж займёт мало времени, потому что такие тени быстро фиксируются, оставаясь с вами до самого вечернего умывания. Можно наносить пальцем, кистью или встроенным аппликатором — он небольшой и проворный.