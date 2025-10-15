Курские медики спасли жизнь пациента с опасным осложнением после ранения

В Курской областной больнице хирурги успешно провели сложную операцию пациенту, у которого после ранения образовалась аневризма сонной артерии. Благодаря использованию малотравматичной методики, врачам удалось спасти жизнь пациента. Тридцатидвухлетний мужчина получил серьёзное повреждение яремной вены и сонной артерии в результате удара беспилотника. После курса лечения в курских клиниках и московском Институте Склифосовского его отправили домой. Однако вскоре после этого возникли осложнения: ультразвуковое исследование показало наличие аневризмы сонной артерии — опасного расширения участка артерии с истончённой стенкой. Чтобы предотвратить угрозу разрыва аневризмы, потребовалось экстренное вмешательство. Курские хирурги приняли решение применить новейший эндоваскулярный метод. «Мы устранили аневризму, не делая разрезов на шее, а продвигаясь по кровеносным сосудам изнутри. Это позволило минимизировать нагрузку на организм пациента и ускорить процесс восстановления», — рассказал главный сосудистый хирург Курской области Леонид Беликов. Под местной анестезией специалисты Валерий Казанов и Алексей Подтуркин сделали небольшой разрез в бедренной артерии. Используя современное рентгенологическое оборудование, врачи ввели миниатюрные инструменты в сосуды и добрались до поражённого участка шеи. Затем в артерию был установлен стент-графт — прочная трубка из полиэстера с металлической основой. Эта конструкция укрепила слабую стенку сосуда и предотвратила его разрыв. Операция длилась около часа. После успешного хирургического вмешательства и последующего восстановительного периода пациент вернулся домой в удовлетворительном состоянии. Сейчас он регулярно наблюдается у врачей по месту жительства. Больше новостей в нашем Telegram-канале PROKursk канале в МАХ и соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».