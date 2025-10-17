Ким Кардашьян высказалась об откровенных нарядах 12-летней дочери

Телезвезда Ким Кардашьян высказалась об откровенных нарядах своей дочери от скандального рэпера Канье Уэста Норт. На соответствующий эпизод в подкасте Call Her Daddy обратили внимание журналисты Page Six.

Предпринимательница заявила, что уважает выбор 12-летней наследницы и не мешает ей экспериментировать со стилем.

«Это действительно сложно и одновременно интересно, потому что все дети носят одно и то же», — объяснила она.

В то же время бизнесвумен осознает, что некоторые образы Норт были неуместными.

«Но потом моя дочь пытается это надеть, и я говорю: "Ладно, мы больше никогда этого не наденем". К сожалению, мы уже совершали такие ошибки перед всем миром», — с иронией призналась она.

В сентябре Ким Кардашьян обругали в сети за пирсинг у дочери.