Как снова сделать грудь красивой после родов и кормления

Беременность и грудное вскармливание меняют форму и объем груди каждой женщины. Пластический хирург, кандидат медицинских наук Гузаль Исамутдинова рассказала сайту «Страсти», как сделать бюст более привлекательным после родов.

По словам специалиста, первые полгода после родов или после окончания лактации ткань молочной железы еще живет по своим правилам, реагирует на гормоны, меняет плотность и объем.

«Любую коррекцию можно планировать не раньше шести месяцев после окончания грудного вскармливания, так как организму нужно время, чтобы стабилизироваться», — подчеркнула Исамутдинова.

Если объем сохранился, а подвела кожа, например, на ней появились стрии или она растянулась, в этом случае вернуть первоначальный вид поможет подтяжка груди (мастопексия), продолжает собеседница. Хирург удаляет лишнюю кожу, формирует новое положение сосково-ареолярного комплекса, возвращает груди естественный контур. Железа при этом остается максимально нетронутой.

Когда объема не хватает, а избыток кожи выражен, пациентке могут предложить увеличение с одновременной подтяжкой, говорит пластический хирург. Имплант устанавливают под мышцу, а лишнюю кожу иссекают. Пациентка и врач подбирают желаемый размер и проектируют новый контур. Метод дает прогнозируемую форму и плотность ткани, но имеет оговорки.

«После увеличения лактация возможна, однако не для всех, так как многое зависит от техники и индивидуальных особенностей, и это нужно честно обсуждать на консультации», — отмечает специалист.

Третий сценарий рассматривают, когда грудь стала слишком большой и тяжелой и стала причиной боли в спине и шее, опрелости, хронического дискомфорта. В этом случае показана редукционная маммопластика (уменьшение груди), объяснила эксперт. Во время операции удаляют избытки кожи и часть железистой ткани, формируют более компактную и симметричную грудь. Важно помнить о возможных последствиях: женщина может утратить возможность в будущем кормить ребенка из-за пресечения части млечных протоков.