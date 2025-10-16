Косметолог объяснил, где лучше всего покупать кремы для рук

Качественную продукцию также можно приобрести в клиниках и аптеках.

Такой рекомендацией в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась врач-дерматолог Ольга Мороз.

«Именно профессиональную косметику отбирают именно наши медицинские сообщества. Поэтому крем для рук надо покупать в профессиональных медицинских магазинах, в клиниках или в аптеке. Дешёвенькие крема, которые в магазинах на полках стоят, не дадут нам того вещества. Поэтому он где-то дороже, потому что ингредиенты лучше, выше, больше. Главное, чтобы там были хорошие, правильные составы. Глицерин, сквален, мочевина нужны нам, особенно в холодное время».

Ранее Мороз поделилась советами по выбору мыла для рук.