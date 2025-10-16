Болезнь не помешала Белле Хадид принять участие в показе Victoria's Secret

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид приняла участие в показе модного бренда Victoria's Secret во время борьбы с болезнью Лайма. Соответствующие снимки публикует Page Six.

© Lenta.ru

29-летняя манекенщица вышла на подиум в комплекте нижнего белья ярко-красного цвета, который состоял из атласного бюстгальтера и трусов. Кроме того, она надела кружевной пояс, чулки, открытые туфли, а также накинула на плечи объемную накидку.

На размещенных кадрах видно, что визажисты дополнили эффектный образ знаменитости нюдовым макияжем. Стилисты, в свою очередь, решили распустить и выпрямить ее волосы.

Белла Хадид попала в больницу 18 сентября из-за обострения болезни Лайма, которую диагностировали у нее в 2012 году. Позже ее мать, звезда телевизионных шоу Иоланда Хадид выложила снимки дочери из палаты. Однако фанаты уличили женщину во лжи о диагнозе наследницы. Они заметили на фото оборудование для гемодиализа.