Белла Хадид вышла на подиум в белье с крыльями

Модель Белла Хадид снялась в белье с крыльями на показе после госпитализации
Модель и бизнесвумен Белла Хадид появилась на шоу бренда Victoria's Secret, которое состоялось 15 октября в Нью-Йорке. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Белла Хадид вышла на подиум в белом кружевном белье, которое было украшено серебристыми стразами. Модель также надела массивные серьги и прозрачные босоножки. Образ манекенщицы завершили «ангельские» крылья весом 22,7 килограмма. Звезда позировала со светлыми уложенными волосами и макияжем в нюдовых тонах.
Манекенщица также примерила образ в красном цвете. Белла Хадид дефилировала в комплекте белья, к которому добавили длинную накидку, пояс, чулки и босоножки на каблуках.
В шоу приняли участие Ирина Шейк, Эмили Ратаковски, Адриана Лима, Барбара Палвин, Барби Феррейра, Алессандра Амбросио и другие модели.
В сентябре мать Беллы Хадид Иоланда опубликовала редкие фото с моделью в больнице. Супермодель была госпитализирована из-за осложнений болезни Лайма.
«Как вы понимаете, наблюдая, как моя Белла мучается в тишине, я чувствую бездну отчаяния внутри себя. Я стараюсь подавать пример в нашей борьбе с болезнью Лайма, но это не сравнится с тем, как страдает мой ребенок. Ни один ребенок не должен страдать от неизлечимой хронической болезни. Я восхищаюсь твоей храбростью и силой воли продолжать бороться, несмотря на все испытания», — написала Хадид.