Белла Хадид вышла на подиум в белье с крыльями

Модель и бизнесвумен Белла Хадид появилась на шоу бренда Victoria's Secret, которое состоялось 15 октября в Нью-Йорке. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Белла Хадид вышла на подиум в белом кружевном белье, которое было украшено серебристыми стразами. Модель также надела массивные серьги и прозрачные босоножки. Образ манекенщицы завершили «ангельские» крылья весом 22,7 килограмма. Звезда позировала со светлыми уложенными волосами и макияжем в нюдовых тонах.

Манекенщица также примерила образ в красном цвете. Белла Хадид дефилировала в комплекте белья, к которому добавили длинную накидку, пояс, чулки и босоножки на каблуках.

В шоу приняли участие Ирина Шейк, Эмили Ратаковски, Адриана Лима, Барбара Палвин, Барби Феррейра, Алессандра Амбросио и другие модели.

В сентябре мать Беллы Хадид Иоланда опубликовала редкие фото с моделью в больнице. Супермодель была госпитализирована из-за осложнений болезни Лайма.