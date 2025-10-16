Как не одеваться «на десять лет старше»: пять советов

Вот смотришься в зеркало, а там какая-то тетка вместо статной женщины. И так крутишься, и так, а ничего не меняется. А все дело в пяти вещах, которые незаметно состарят любую женщину, о них и рассказывает автор канала «Модной шляпы силуэт». В какой-то момент наш любимый оверсайз стали путать с мешком, вот вам и ошибка. В оверсайзе должны сочетаться объем в и фактуры, иначе он просто на вас повиснет и добавит пару десятков килограммов. Классика, от которой уже пахнет старостью, — туфли с круглым носом на низком каблуке. В них как в галошах, все ближе к земле. Замените на острый носочек и каблучок поуже.

© ГлагоL

Цветок во весь живот на платье когда-то считался самым модным принтом, вот только время его уже ушло. Выбирайте что-то с геометрией или мелким рисунком, ведь именно такие образы хочется разглядывать.

Привет из 2000-х от лакированных сумок с золотой фурнитурой должен оставаться в памяти. Такой аксессуар скорее про тяжесть и старость, а не свежесть. Замените на матовую кожу и небольшие детали.

Про узкие джинсы в интернете разгорались целые споры. Кто-то слишком привык к скинни, а для кого-то это тихий ужас. Чтобы не стать предметом обсуждения, просто замените их на прямые или широкие модели, а заодно и ножки сделаете длиннее.

Ранее «ГлагоL» рассказывал о том, как не только привести в порядок одежду, но и лицо. Не стоит тратить деньги на кучу неподходящих средств: просто найдите свое и помните о регулярности.