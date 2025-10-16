Как подобрать осенью спреи и несмываемые уходы для волос

Осень всегда проверяет волосы на прочность: ветер спутывает пряди и раскрывает кутикулу, холод и перепады температуры влияют на объем, а сухой воздух в помещениях добивает статикой. В итоге концы пушатся и ломаются, длина теряет блеск, а под шапкой пряди электризуются и мнутся. Словом, это как раз тот сезон, когда несмываемые уходы и спреи работают на максимум: они создают микропленку, которая защищает от влаги, холода и трения, и при этом не утяжеляют. О том, как их подобрать и использовать, рассказала профессиональный парикмахер, стилист по волосам Евгения Куклина.

Какие спреи и несмываемые нужны именно осенью

Антифриз-спреи с легкими силиконами и полимерами закрывают кутикулу и держат гладкость даже на ветру, а термозащитные спреи и кремы нужны не только под утюжок, но и под фен.

«Увлажняющие мисты на основе глицерина, пантенола, гиалуроната снимают статику и возвращают эластичность в течение дня — идеальны под шапку. Масляные сыворотки для кончиков (1–2 капли) запечатывают пористые участки и предотвращают сечение. Бондинги или восстановители связей и керамидные лосьоны работают на накопительный эффект: укрепляют полотно и уменьшают ломкость на горизонте нескольких недель», — объясняет эксперт.

Как правильно пользоваться, чтобы был эффект

Наносите после мытья: сначала базовый увлажняющий несмываемый мист или кондиционер-спрей, затем термозащиту, затем каплю масла на концы — всегда от меньшего к большему и только по длине, не в корни. Расчешите, чтобы распределить равномерно, и сушите феном с насадкой, направляя воздух сверху вниз — так кутикула лучше закрывается.

Днем держите в сумке мини-спрей-антистатик: пара пшиков с расстояния 20–30 см пригладят непокорные пряди и вернут блеск прическе. Раз в 1–2 недели снимайте накопление средств мягким детокс-шампунем, чтобы волосы не теряли объем. Перед сном хорошо наносить крем для кончиков и использовать шелковую наволочку, чтобы уменьшить трение прядей и вернуть им красоту и блеск.

Следите за количеством средства

Несмываемые средства всегда работают лучше в связке, но ключ к эффективности — количество.

«Спрей наносите до образования легкой влажной пыли на волосах, термозащиты обычно достаточно 6–10 распылений на среднюю длину, для масла это размер горошины на ладони. Переложили — получите жирный вид и потерю объема (что никого не радует), не доложили — на выходе нулевой эффект и напрасно потраченные деньги и время», — говорит стилист.

Ухаживайте за кожей головы

Комбинация сильного ветра и ношения шапки часто приводит к ухудшению состояния чувствительной кожи и делает длину тусклой и безжизненной. Раз в неделю используйте мягкий пилинг-тоник для кожи головы, в остальные дни — успокаивающий лосьон (пантенол, ниацинамид). Здоровая кожа важна — это базис красивой прически: лучшее питание луковиц, меньше выпадения и более послушные в укладке пряди, поэтому не выпускайте этот момент из вида.