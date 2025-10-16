Новое слово в индустрии загара: что такое коллариум и чем он отличается от солярия
Осень вступила в свои законные права, но это не значит, что можно попрощаться с шоколадным оттенком кожи. Для поддержания и усиления загара вы можете прибегнуть к солярию, автозагару, моментальному загару или выбрать относительно новую альтернативу — коллариум. Чем он отличается от солярия и какого эффекта ждать, разбираемся вместе с врачом-косметологом, дерматологом и автором инъекционных методик Циалой Хугаевой.
В чем разница между солярием и коллариумом?
В обычном солярии используют УФ-лампы, которые имитируют солнечный свет. Излучая ультрафиолетовые лучи, солярий стимулирует в коже выработку пигмента меланина (он как раз и отвечает за оттенок кожи).
Коллариум был разработан в Австралии, как альтернатива соляриям. Конструкция может выглядеть также — вертикальная, горизонтальная или настольная капсула. Но свойства у процедур разные. Это скорее гибрид, где сочетают ультрафиолетовое и красное излучение (коллагеновые лампы). Красное проникает в кожу на глубину 8—10 мм, где преобразуется в энергию фотосинтеза. В итоге, коллариум помогает загореть и усилить выработку фибробластов кожи (коллаген, эластин и гиалуроновая кислота), отвечающих за упругость и гладкость кожи.
«Инфракрасное излучение безопасно для кожи, более того, оно давно и активно используется не только в косметологии, но и в физиотерапии. Оно проникает глубоко в ткани, улучшает обмен веществ, увеличивает кровоток и активизирует процесс регенерации тканей», — отмечает эксперт.
Коллариум поможет уменьшить возрастные изменения кожи: ухудшение тонуса, дряблость, обезвоженность, тусклость, отечность. Кроме омолаживающего эффекта, процедура помогает:
- Ускорить процессы регенерации тканей.
- Активизировать питание клеток.
- Увлажнить кожу за счет выработки гиалуроновой кислоты.
- Сократить яркость пигментных пятен, включая веснушки.
- Уменьшить выраженность сосудистой сеточки.
- Нормализовать работу сальных желез.
- Сократить выраженность целлюлита.
«Оптимальное количество и продолжительность процедур на курс подбирается врачом исходя из желаемых целей и изначального состояния кожи. Кроме того, врач определит зоны, на которые стоит воздействовать красными лампами. Начинать стоит с сеансов по 2—3 минуты, постепенно доводя время пребывания в коллариуме до рекомендованных значений», — говорит Циала.
Так ли все безвредно?
Производители коллариумов делают акцент на сочетание УФ-излучения с красным светом. Это, по их мнению, должно уменьшить вред ультрафиолета. Но кожа все равно будет подвергаться UV-излучению и получать повреждения. Дело в том, что реактивные формы кислорода, генерируемые ультрафиолетом, снижают выработку коллагена и увеличивают уровень ферментов, разрушающих коллаген. Следовательно, чем больше вы будете находиться под действием УФ-излучения любого типа, тем сильнее будет разрушаться коллаген. При этом да, красный спектр света действительно ускоряет регенерацию и способствует омоложению кожи, но ультрафиолет чаще сводит эту пользу на нет.
«Более того, воздействие ультрафиолета на кожу имеет накопительный эффект, поэтому очень важно не нарушать предписанный режим посещения коллариума и обязательно делать перерывы между курсами», — уточняет эксперт.
Поэтому верить, что коллариум полностью безопасен — не стоит. Чрезмерное воздействие ультрафиолета ускоряет процессы старения кожи. Правда, после процедуры пользователи действительно отмечали, что нет сухости и дискомфорта, как после солярия.
«При посещении и солярия, и коллариума позаботьтесь о том, чтобы защитить от воздействия УФ-лучей волосы и глаза, а после процедуры используйте эмоленты, восстанавливающие естественный липидный барьер кожи», — советует Циала.
К тому же, любая процедура может принести вред, если игнорировать рекомендации специалистов. Если все-таки хотите попробовать загар в коллариуме, чтобы сравнить результат с солярием, соблюдайте следующие правила:
- Проконсультируйтесь заранее со специалистом.
- Не превышайте рекомендованную продолжительность сеанса.
- Защищайте зоны глаз и молочных желез.
- Не используйте в коллариуме никакую косметику, в том числе солнцезащитный крем.
- Откажитесь во время курса от бани, сауны и массажа.
- Принимайте душ за 3 часа до или после процедуры.
- Не используйте жесткие мочалки, скрабы, пилинги или другие отшелушивающие средства накануне процедуры.
- После процедуры нанесите на кожу увлажняющий крем.
- Не совмещайте загар в коллариуме с солярием и обычным солнечным.
Проверьте, нет ли у вас противопоказаний: повреждения кожи, предрасположенность к келоидным рубцам, тиреотоксикоз, конъюнктивит, онкология, туберкулез, порфирия, эпилепсия, прием лекарств, усиливающих чувствительность кожи к ультрафиолету.
«Как у любой косметологической процедуры, у посещения коллариума могут быть как общие, так и индивидуальные противопоказания. К общим противопоказаниям можно отнести период беременности и лактации, ряд заболеваний в острой форме, в том числе, кожных, некоторые болезни щитовидной железы и нервной системы. Противопоказанием к посещению может быть и прием некоторых лекарств, поэтому перед первым сеансом лучше проконсультироваться с врачом», — отмечает эксперт.
Некоторые специалисты советуют загар в коллариуме подросткам с выраженной степенью угревой сыпи. Но важно предварительно проконсультироваться с врачом, который оценит возможные риски и необходимость процедуры.