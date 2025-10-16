Что такое коллариум и чем он отличается от солярия

Осень вступила в свои законные права, но это не значит, что можно попрощаться с шоколадным оттенком кожи. Для поддержания и усиления загара вы можете прибегнуть к солярию, автозагару, моментальному загару или выбрать относительно новую альтернативу — коллариум. Чем он отличается от солярия и какого эффекта ждать, разбираемся вместе с врачом-косметологом, дерматологом и автором инъекционных методик Циалой Хугаевой.

В чем разница между солярием и коллариумом?

В обычном солярии используют УФ-лампы, которые имитируют солнечный свет. Излучая ультрафиолетовые лучи, солярий стимулирует в коже выработку пигмента меланина (он как раз и отвечает за оттенок кожи).

Коллариум был разработан в Австралии, как альтернатива соляриям. Конструкция может выглядеть также — вертикальная, горизонтальная или настольная капсула. Но свойства у процедур разные. Это скорее гибрид, где сочетают ультрафиолетовое и красное излучение (коллагеновые лампы). Красное проникает в кожу на глубину 8—10 мм, где преобразуется в энергию фотосинтеза. В итоге, коллариум помогает загореть и усилить выработку фибробластов кожи (коллаген, эластин и гиалуроновая кислота), отвечающих за упругость и гладкость кожи.

«Инфракрасное излучение безопасно для кожи, более того, оно давно и активно используется не только в косметологии, но и в физиотерапии. Оно проникает глубоко в ткани, улучшает обмен веществ, увеличивает кровоток и активизирует процесс регенерации тканей», — отмечает эксперт.

Коллариум поможет уменьшить возрастные изменения кожи: ухудшение тонуса, дряблость, обезвоженность, тусклость, отечность. Кроме омолаживающего эффекта, процедура помогает:

Ускорить процессы регенерации тканей.

Активизировать питание клеток.

Увлажнить кожу за счет выработки гиалуроновой кислоты.

Сократить яркость пигментных пятен, включая веснушки.

Уменьшить выраженность сосудистой сеточки.

Нормализовать работу сальных желез.

Сократить выраженность целлюлита.

«Оптимальное количество и продолжительность процедур на курс подбирается врачом исходя из желаемых целей и изначального состояния кожи. Кроме того, врач определит зоны, на которые стоит воздействовать красными лампами. Начинать стоит с сеансов по 2—3 минуты, постепенно доводя время пребывания в коллариуме до рекомендованных значений», — говорит Циала.

Так ли все безвредно?

Производители коллариумов делают акцент на сочетание УФ-излучения с красным светом. Это, по их мнению, должно уменьшить вред ультрафиолета. Но кожа все равно будет подвергаться UV-излучению и получать повреждения. Дело в том, что реактивные формы кислорода, генерируемые ультрафиолетом, снижают выработку коллагена и увеличивают уровень ферментов, разрушающих коллаген. Следовательно, чем больше вы будете находиться под действием УФ-излучения любого типа, тем сильнее будет разрушаться коллаген. При этом да, красный спектр света действительно ускоряет регенерацию и способствует омоложению кожи, но ультрафиолет чаще сводит эту пользу на нет.

«Более того, воздействие ультрафиолета на кожу имеет накопительный эффект, поэтому очень важно не нарушать предписанный режим посещения коллариума и обязательно делать перерывы между курсами», — уточняет эксперт.

Поэтому верить, что коллариум полностью безопасен — не стоит. Чрезмерное воздействие ультрафиолета ускоряет процессы старения кожи. Правда, после процедуры пользователи действительно отмечали, что нет сухости и дискомфорта, как после солярия.

«При посещении и солярия, и коллариума позаботьтесь о том, чтобы защитить от воздействия УФ-лучей волосы и глаза, а после процедуры используйте эмоленты, восстанавливающие естественный липидный барьер кожи», — советует Циала.

К тому же, любая процедура может принести вред, если игнорировать рекомендации специалистов. Если все-таки хотите попробовать загар в коллариуме, чтобы сравнить результат с солярием, соблюдайте следующие правила:

Проконсультируйтесь заранее со специалистом.

Не превышайте рекомендованную продолжительность сеанса.

Защищайте зоны глаз и молочных желез.

Не используйте в коллариуме никакую косметику, в том числе солнцезащитный крем.

Откажитесь во время курса от бани, сауны и массажа.

Принимайте душ за 3 часа до или после процедуры.

Не используйте жесткие мочалки, скрабы, пилинги или другие отшелушивающие средства накануне процедуры.

После процедуры нанесите на кожу увлажняющий крем.

Не совмещайте загар в коллариуме с солярием и обычным солнечным.

Проверьте, нет ли у вас противопоказаний: повреждения кожи, предрасположенность к келоидным рубцам, тиреотоксикоз, конъюнктивит, онкология, туберкулез, порфирия, эпилепсия, прием лекарств, усиливающих чувствительность кожи к ультрафиолету.

«Как у любой косметологической процедуры, у посещения коллариума могут быть как общие, так и индивидуальные противопоказания. К общим противопоказаниям можно отнести период беременности и лактации, ряд заболеваний в острой форме, в том числе, кожных, некоторые болезни щитовидной железы и нервной системы. Противопоказанием к посещению может быть и прием некоторых лекарств, поэтому перед первым сеансом лучше проконсультироваться с врачом», — отмечает эксперт.

Некоторые специалисты советуют загар в коллариуме подросткам с выраженной степенью угревой сыпи. Но важно предварительно проконсультироваться с врачом, который оценит возможные риски и необходимость процедуры.