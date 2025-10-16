Певица Юлия Ковальчук показала, как выглядит до и после макияжа. 42-летняя звезда сняла свое преображение на видео и поделилась кадрами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост:

«Великолепна», «Красотка», «Прекрасная», «Без макияжа даже лучше», «Огонь», «Топ», «И так, и так красивая», «Шикарная».

Артистка отмечала, что поддерживает тренд на натуральность и не стесняется показывать свою естественную красоту. Ковальчук спокойно принимает возрастные изменения и не боится стареть.

Экс-солистка «Блестящих» рассказывала подписчикам, что занимается спортом и следит за питанием. Ковальчук тренируется через день в зале, делает растяжку, много плавает и ходит пешком. Также певица говорила, что каждый день съедает 20 граммов сливочного масла, которое, по ее мнению, замедляет старение, защищает от ультрафиолета, стимулирует рост волос, укрепляет ногти и кости.

Певица замужем за коллегой Алексеем Чумаковым. Пара официально зарегистрировала отношения в 2013 году. В браке у них родились две дочери: Амелия и Алисия.