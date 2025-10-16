47-летняя Любовь Толкалина показала лицо без макияжа

Российская актриса Любовь Толкалина показала природную внешность. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 712 тысяч подписчиков.

47-летняя звезда сериалов «И снова здравствуйте!» и «Хеппи-энд» предстала в размещенном ролике без макияжа, демонстрируя лицо с мелкими мимическими морщинами. При этом она распустила волосы и надела черный наряд. На размещенных кадрах знаменитость читает стихи.

В июле Любовь Толкалина прогулялась по полю в откровенном наряде. Артистка позировала перед камерой в прозрачном черном платье и высоких сапогах.