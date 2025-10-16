Беременная модель Жасмин Тукс вышла на подиум в золотой сетке

Беременная «ангел» Victoria's Secret Жасмин Тукс приняла участие в показе бренда, который состоялся 15 октября в Нью-Йорке. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Жасмин Тукс, находящаяся на девятом месяце беременности, открыла шоу Victoria's Secret. Супермодель вышла на подиум в телесном бюстгальтере и стрингах, поверх которых надела золотую цепочку. Образ манекенщицы дополнили босоножки на каблуках и проволочный каркас в форме ракушки. Знаменитости уложили распущенные волосы в локоны и сделали макияж в нюдовых тонах.

Жасмин Тукс впервые приняла участие в показе Victoria's Secret в 2012 году, но получила статус «ангела» только в 2015 году.

На шоу также появилась Эмили Ратаковски. Она вышла на подиум в розовом кружевном комплекте белья, который состоял из бюстгальтера и стрингов. Модель также надела серьги с массивными камнями, длинные перчатки и сияющие босоножки на каблуках. На спине манекенщицы были прикреплены огромные розовые лепестки цветов, украшенные сверкающими пайетками. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж.