Как выбрать правильный крем для защиты кожи от мороза

Зимой кожа особенно уязвима из-за холода, ветра и сухого воздуха. На диете весь наш организм - отсутствие витамина D и мало других витаминов. Перепады температуры негативно влияют на кожу, снижая ее способность вырабатывать коллаген и эластин. Центральное отопление и сильный ветер травмируют эпидермис, вызывая воспаление и обезвоживание. Неправильный уход может усугубить проблему.

© Российская Газета

Летом и зимой нужны разные средства. Поэтому важно пересмотреть свою косметичку и выбрать формулы, подходящие для текущего сезона. В этой статье мы расскажем, как сохранить здоровье и красоту кожи в холодное время года.

Почему зимой нужен особый крем для лица и рук

Сухой воздух дома и в офисе из-за работающих обогревателей и отопления высушивает кожу, делая менее эластичной и плотной. В таком состоянии она хуже выполняет свои защитные функции. Кроме того, зимой руки попадают то в холод, то в жар, особенно, если не надевать на улице перчатки или варежки.

Еще один важный фактор - умывание зимой горячей водой, которая дополнительно подсушивает кожу, разрушая ее защитный липидный слой.

Добавьте к этому зимний недостаток витаминов. Даже если мы пытаемся разнообразить меню овощами и фруктами из супермаркета, они не могут заменить летнего изобилия. Недостаток зимнего питания также влияет на состояние кожи.

Критерии выбора зимнего крема

Летом и зимой нужны разные средства для ухода за кожей. Поэтому специалисты советуют пересмотреть косметику и выбрать подходящие формулы. Кстати, проводить ревизию в косметичке нужно время от времени, чтобы удалить из нее просроченные средства или те, у которых повреждена упаковка - они могут вызвать аллергию.

Зимой для ухода за кожей следует выбирать более плотные и насыщенные средства. А от некоторых увлажняющих эмульсий, которые выручали летом, лучше вовсе отказаться, чтобы не провоцировать обморожение.

Текстура зимнего средства должна быть более насыщенной, чем летом. Важно обратить внимание на следующие компоненты в его составе:

Эмоленты

Смягчающие вещества, укрепляющие защитный барьер. Они заполняют микропространства между клетками рогового слоя и создают защитную пленку на поверхности кожи, восстанавливая липидный слой и удерживая влагу в верхних слоях эпидермиса.

Растительные масла

Это кладезь витаминов и аминокислот, которые легко проникают в клетки кожи и помогают восстановить ее защитный липидный слой. Современные технологии позволяют создавать облегченные липидные структуры, которые не оставляют жирного блеска.

В холодное время года масла особенно важны для защиты кожи от пересыхания. Масла отлично подходят не только для питания кожи, но и для демакияжа.

Триглицериды

Органические соединения, состоящие из молекул глицерина и трех жирных кислот, удерживают влагу в коже. Они создают на поверхности кожи специальную пленку, которая препятствует испарению влаги и обеспечивает длительное увлажнение кожных покровов.

Этим их полезные свойства не ограничиваются. Триглицериды выполняют ряд функций:

предотвращают шелушение кожи;

улучшают текстуру кожи, делают ее эластичной;

помогают восстановить кожный барьер;

антивозрастной эффект - улучшают упругость, уменьшают морщины;

успокаивающее действие - снимают воспаления и раздражения.

Проявляйте умеренность и осторожность при использовании кремов и лосьонов, содержащих триглицериды. Избыточное использование может привести к повышенной жирности кожи и акне, у чувствительных к жирным кислотам людей - вызвать раздражение и аллергию.

Аминокислоты

Они играют ключевую роль в строительстве белковых блоков кожи, включая коллаген, эластин и кератин, в увлажнении кожи (серин, глицин), поддержании ее здоровья, а также красоты волос и ногтей. Аминокислоты не только выполняют защитную функцию, но и способствуют быстрому восстановлению кожи, пострадавшей от зимних капризов.

Ключевые компоненты в составе зимних кремов

При выборе линейки зимних уходовых средств для кожи обращайте внимание не только на их цену, но и состав. Кстати, достойные кремы и лосьоны можно легко найти в любой ценовой категории. Обращайте внимание на недорогую отечественную косметику, которая содержит натуральные масла и компоненты лекарственных трав.

Очень важно, чтобы зимой в кремах для кожи были витамины и другие незаменимые соединения:

Ретинол (A) борется с признаками старения, акне и улучшает тон кожи. Но будьте осторожны, если у вас чувствительная кожа, так как активное обновление может вызвать раздражение.

Ниацинамид (B3) укрепляет защитные функции кожи и способствует выработке коллагена и эластина.

Аскорбиновая кислота (C) осветляет, матирует кожу и стимулирует выработку коллагена.

Гиалуроновая кислота проникает в глубокие слои кожи и удерживает влагу.

Липиды и церамиды поддерживают оптимальный уровень увлажнения.

Пантенол, алоэ вера и азиатская центелла заживляют кожу и защищают ее от внешних воздействий.

"Зимой кожа не только обезвоживается от перепадов температур и пересушенного воздуха в помещениях. В ней снижается выработка защитного кожного сала. От ледяного ветра с колючим снегом или дождем могут возникнуть микротравмы, а обновление клеток в эту пору замедлено. Поэтому система ухода за лицом должна быть комплексной и включать в себя не только питание и увлажнение, но и качественный демакияж. Раз в неделю для сухой и дважды для жирной и комбинированной кожи нужно проводить отшелушивающие процедуры. Добавьте в ежедневный уход сыворотку с гиалоурановой кислотой. А в составе кремов, которые покупаете к зиме, ищите азулен, экстракт центеллы азиатской, натуральные масла, витамин С. Не забывайте про защиту от солнца, в холодное время года оно может быть не менее агрессивно", - советует психолог Ирина Вострецова.

Поддержать сухую кожу зимой также помогут:

установленный в помещении увлажнитель воздуха;

комнатные цветы и аквариум;

используйте для кожи в течение дня термальную воду или спрей с пантенолом;

меняйте текстуру крема: днем - защита, ночью - восстановление. Помните, что наносить увлажняющий крем нужно не менее чем за 30 минут до выхода на улицу.

Уход за лицом зимой

Уход за сухой кожей лица

Сухая кожа особенно нуждается в защите и питании в зимнее время. Поэтому выбирайте кремы и эмульсии, в составе которых есть:

масла ши, авокадо, жожоба, арганы. Они прекрасно увлажняют кожу и дают ей необходимые для восстановления вещества;

церамиды, сквален, витамины A и E.

Обращайте внимание на средства с плотной текстурой, без резких ароматизаторов и спирта в составе.

Модный сегодня компонент сквален представляет из себя ненасыщенный углеводород, который является естественным компонентом кожного сала (составляет 10-12% от его объема) и входит в состав защитного барьера кожи. Впервые был обнаружен в 1906 году японским химиком Мицумару Цудзимото в печени глубоководной акулы. Название происходит от латинского слова squalus (акула).

Уход за жирной кожей

Жирная кожа в зимний период особенно требовательна к увлажнению. Выбирайте для нее легкие, но питательные кремы. В их составе должны быть цинк, никотинамид, гиалуроновая кислота. А вот с маслами будьте осторожны, некоторые из них вызывают на жирной коже комедоны (высыпания, которые возникают из-за закупорки протоков сальных желез).

Уход за комбинированной кожей

Комбинированная кожа требует сразу два средства - легкий для Т-зоны и питательный для щек и лба. Идеальным решением для ухода за кожей зимой будет крем с гилауроновой кислотой.

Для зимнего ухода за чувствительной кожей нужны продукты с пантенолом, алоэ вера, бетаином, овсом. Сильные ароматизаторы в составе и спирт ей противопоказаны.

Что должно быть в составе зимнего крема для лица

Для ухода за кожей зимой наши лосьоны, эмульсии, маски и кремы должны содержать целый коктейль питательных и увлажняющих веществ. При это он должен соответствовать не только погоде, но и нашему типу кожи. Ищите косметику, в которой содержатся:

питательные масла: ши, какао, жожоба, кокос, миндаль;

увлажняющие агенты: гиалуроновая кислота, глицерин, мочевина;

защитные элементы: церамиды, силиконы, пантенол, воск;

антиоксиданты и витамины: A, E, F, C, PP - для восстановления.

Нежелательные добавки: спирт, ароматизаторы, агрессивные кислоты.

Дерматологи убеждены, что идеальный зимний крем должен содержать не менее трех типов масел, которые эффективно питают и защищают кожу благодаря богатому составу, и один компонент, укрепляющий защитный барьер кожи.

Основные эффекты масел

Глубокое увлажнение и питание. Косметические масла - выбирать следует только продукты холодного отжима - богаты фосфолипидами, которые удерживают влагу за счет образования на коже тонкой пленки. Витамины (A, E, K) стимулируют обновление клеток, а антиоксиданты защищают от преждевременного старения.

Защита от внешних факторов. За счет входящих в состав масел жирных кислот (омега-3, -6, -9) они обеспечивают коже дополнительную защиту от неблагоприятных факторов как на улице, так и в помещении. При правильном подборе масла станут отличным дополнением к вашему уходу за кожей, обеспечивая ей необходимое питание и защиту.

Самые эффективные масла:

Сквалан - идеально подходит для всех типов кожи, не забивает поры.

Масло жожоба - схоже с естественным кожным салом.

Аргановое масло - богато витамином Е и антиоксидантами.

Масло чайного дерева - отлично подходит для проблемной кожи.

Миндальное масло - интенсивно увлажняет и смягчает.

Масло виноградных косточек - легкое, не комедогенное.

Использование SPF зимой

Многие считают, что зимой солнце неактивно и защита от ультрафиолета не нужна. Однако это опасное заблуждение, и отсутствие защиты кожи от солнечных ожогов (Sun Protection Factor, SPF) может привести к серьезным последствиям для кожи.

Вдобавок, зимой кожа подвержена преждевременному старению (фотостарению).

Учеными доказано, что:

снежное отражение усиливает воздействие ультрафиолетовых лучей до 80-85%;

облака пропускают до 80% ультрафиолета;

оконные стекла пропускают до 75% UVA-лучей, так называемого близкого ультрафиолета.

При этом UVA-лучи активны круглый год, проникают глубоко в кожу, вызывая фотостарение, появление пигментных пятне, купероз, воспаления и даже риск развития онкологических патологий. Да, зимой их воздействие ослабевает, но не исчезает полностью. Поэтому защита от солнца - это не только летний ритуал, но важная часть ежедневного ухода за кожей круглый год.

Особенно она важна, если мы много времени проводим на открытом воздухе: на прогулке в парке, на катке, на лыжной пробежке, гуляем с собакой или ходим пешком на работу. Также она важна для людей со светлым фототипом кожи, для тех, кто использует ретиноловые средства, для беременных женщин и тех, кто недавно выполнял косметологические процедуры.

Советы для защиты кожи от зимнего солнца:

Используйте кремы с SPF 15-30 даже в пасмурные дни.

Наносите крем за 20-30 минут до выхода.

Обновляйте защиту каждые 2-3 часа.

Обращайте внимание на то, чтобы средство имело в своем составе увлажняющие компоненты и стабильно работало в холодную погоду.

Как правильно выбрать и использовать SPF зимой:

SPF 15-30 - для городской среды.

SPF 30-50 - для снежных дней.

SPF 50 - для горнолыжных курортов.

Уход за руками зимой

Почему руки страдают сильнее всего

Тонкая структура кожи на руках делает их особенно уязвимыми. На коже кистей слабо выражен гидролипидный барьер, который защищает от внешних воздействий. Дополнительно ситуацию усугубляет практически полное отсутствие здесь сальных желез. При этом на руки ложится большой объем химических воздействий: частое мытье, антисептики, стирка и уборка. Влияют и погодные факторы, особенно, если мы не носим на улице перчатки и варежки. Мороз и влажность вызывают микротрещины, сухость и шелушение.

Воздействие внешних факторов

Низкие температуры на улице в осенне-зимний период, ветер и частые осадки не лучшим образом влияют на состояние кожи рук.

Нарушается кровоснабжение, кожа обветривается, шелушится, могут возникнуть микротрещины из-за травмирования эпидермиса кристаллами льда и колючим снегом.

Кроме того, от перепадов температуры (холодная улица - теплый дом) и недостатка витаминов в зимнем питании замедляется обновление и восстановление кожи. Поэтому правильный уход и грамотно подобранный крем для рук - незаменимая часть ежедневного зимнего ухода.

Как выбрать крем для рук зимой

Питательные кремы. Текстура и консистенция крема для рук в осенне-зимний период должна быть насыщенно и плотной. Именно такие средства создают защитную пленку на коже и хорошо питают эпидермис. В составе питательных кремов должны быть такие компоненты, как косметические масла - ши, кокосовое, жожоба. Лучшими восстанавливающими средствами признаны пантенол, аллантоин, церамиды.

Защитные. Наши руки, часто подвергаемые воздействию бытовой химии и мытью, нуждаются в защите круглый год. В зимний же период значение защитных средств многократно возрастает из-за холодной погоды. Для этого времени года стоит пополнить свою косметичку кремами, содержащими натуральный воск, церамид, ланолин и глицерин. Если на коже уже появились шелушение и трещины, добавьте в ежедневный уход крем с пантенолом, аллантоином, витаминами E, А и B5.

Увлажняющие. Позаботиться об увлажнении рук нужно за 30-40 минут до выхода на улицу, чтобы компоненты крема впитались. В противном случае можно получить обморожение кожи. Выбирайте зимние средства, в составе которых есть гилауроновая кислота, алоэ, экстракт овса. Они не только увлажняют, но и подпитывают кожу, делая ее гладкой и красивой.

Для чувствительной кожи. В дополнение ко всем вышеперечисленным требованиям для зимнего ухода за кожей рук обладательницам чувствительной кожи потребуются средства без спирта, резких отдушек и не вызывающие аллергию.

Как использовать крем для рук

Всякий раз, когда вы помыли руки (особенно после применения бытовой химии), нанесите на ладони увлажняющий крем и, словно надеваете перчатки, распределите его по коже. Удобно, если возле каждого умывальника у вас будет стоять баночка с дозатором. Это не только не даст вам пропустить важную косметическую процедуру, но и дольше сохранит сам крем.

На ночь наносите на руки питательный крем, густой и жирный. Если руки уже шелушатся и трескаются, наденьте поверх хлопковые или трикотажные перчатки. Согревающий парниковый эффект усилит действие крема.

За 10-15 минут до выхода на улицу наносите на руки защитный крем от мороза. Перед этим, напомним, ладони надо увлажнить за 30 минут до выхода. Получается двойное нанесение крема, но такая защита будет очень кстати в непогоду.

Не забывайте ухаживать за кутикулами, ведь они также пересушиваются и трескаются зимой. Можно использовать для этого кремы для рук с комплексным эффектом или купить специальные масла и бальзамы для кутикулы и ногтей.

Домашний уход зимой

Натуральные средства и процедуры

Зимой минимум раз в неделю нужно баловать свои руки питательными и лечебными масками. Их выбор в магазинах довольно широк, но можно попробовать и домашние рецепты, которые легко готовить из компонентов, которые всегда под рукой, да и обойдутся они дешевле.

Питательные маски

Кефирно-медовая маска:

2 ст.л. кефира,

1 ст.л. меда,

несколько капель лимонного сока.

Нанести на руки, надеть перчатки, держать 30 минут. Смыть теплой водой. Мед восстанавливает кожу, кефир смягчает, а лимон обогащает витамином С.

Масляная маска:

20-25 г базового масла (оливковое, миндальное, кокосовое)

эфирные масла по желанию (лаванда, черный тмин).

Подогреть масло до приятной температуры, нанести на руки, надеть целлофановые пакеты и теплые варежки. Держать 20 минут.

Смягчающие составы

Медово-масляная смесь:

1 ч.л. масла,

1 ч.л. меда,

1 ч.л. лимонного сока,

несколько капель глицерина.

Нанести на 15 минут, смыть теплой водой. Особенно эффективна для огрубевших участков кожи.

Картофельная маска:

1 вареный картофель,

50 г теплого молока.

Размять картофель, смешать с молоком до консистенции сметаны. Нанести на 15-20 минут.

Комплексный уход за руками зимой

В домашних условиях можно выполнить целую программу скорой помощи коже рук. Она включает в себя лечебные ванночки, отшелушивание, питательные маски или обертывания.

Подготовительная ванночка:

1 ст.л. морской соли,

3-4 капли эфирного масла лимона,

горячая вода (40-45 градусов).

Держать руки 10 минут.

Скраб (не чаще одного раза в неделю):

Овсянка с медом.

Косметическая глина с водой.

Ржаная мука со сметаной.

Сахар с маслом.

Финальная маска:

Нанести теплое масло (ши, оливковое, из виноградных косточек или любое другое питательное средство), надеть перчатки, оставить на ночь для максимального эффекта.

Полезные привычки:

Пейте достаточное количество воды (1,5-2 л в день).

Установите в помещении увлажнитель воздуха.

Используйте днем термальный спрей для кожи рук и лица.

Снижайте контраст температур, не выходите на морозную улицу сразу после горячей ванны или душа.

Всегда наносите защитный зимний крем для рук перед выходом на улицу.

Включайте в рацион продукты, богатые полезными жирами: орехи, рыбу, авокадо.

Основные ошибки в зимнем уходе за кожей

Даже самая качественная и дорогая зимняя косметика не принесет желаемого результата, если использовать ее нерегулярно и неправильно. Именно поэтому мы часто видим дам, которые не экономят на красоте, но получают обратный эффект от процедур - сухость кожи усугубляется, возникают шелушение и аллергические реакции. Кстати, частый "перегруз" кожи косметикой тоже приносит вред, ибо все хорошо в меру.

Ошибки при уходе за кожей:

Отсутствие перчаток при выходе на улицу. Руки подвергаются воздействию мороза и ветра, что приводит к обезвоживанию и трещинам.

Использование неподходящих перчаток. Тонкие или некачественные материалы не защищают от холода, а синтетические могут вызывать раздражение.

Использование слишком горячей воды, которая усиливает сухость кожи.

Применение обычного мыла, а не специальных очищающих средства. Это приводит к разрушению защитных барьеров кожи, особенно, если после этого еще и забыть нанести увлажняющий крем.

Интенсивное вытирание жестким полотенцем (рекомендуется промакивать ладошки) или, того хуже, кухонной тряпкой. Если на коже есть мелкие травмы, это может вызвать воспаление.

Редкое нанесение крема. Крем нужно наносить 2-3 раза в день, особенно после контакта с водой.

Неподходящие средства. Летние легкие кремы не подходят для зимнего ухода.

Игнорирование пилинга. Отсутствие мягкого отшелушивания приводит к накоплению ороговевших клеток.

Домашняя работа без защитных перчаток. Бытовая химия разрушает защитный слой кожи.

Использование сушилок для рук. Они пересушивают кожу сильнее, чем обычное полотенце.

Пренебрежение увлажнением воздуха. Сухой воздух в помещении усиливает обезвоживание кожи.

Недостаточное питье. Обезвоживание организма отражается на состоянии кожи рук.

Отсутствие витаминов. Дефицит питательных веществ ухудшает состояние кожи.

Несвоевременное нанесение защиты. Крем нужно наносить за 20-30 минут до выхода на улицу.

Нанесение крема сразу перед выходом на улицу. Входящая в его состав влага может замерзнуть на морозе и травмировать руки, поэтому наносите средство за 30-40 минут до выхода из дома. Если времени подождать нет, уберите не впитавшееся средство салфеткой. Неправильный уход за руками зимой может вызвать сильную сухость и шелушение, появление трещин и раздражений, ускоренное старение кожи. Чтобы этого избежать, нужно комплексно подходить к уходу за руками зимой и уделять внимание каждому аспекту защиты и питания кожи.

Использование легких летних кремов. Летние косметические формулы часто содержат недостаточно масел и липидов. Поэтому они не обеспечивают надежной защиты кожи в холодное время года. Зимой стоит выбирать более плотные питательные текстуры с маслами ши, авокадо и карите, которые помогут коже оставаться увлажненной и защищенной.

Пренебрежение SPF-защитой зимой. Миф: зимой солнце не светит, поэтому SPF не нужен.

Чрезмерный пилинг и агрессивные процедуры. Это приводит к истончению кожи, повышая ее чувствительность. После таких процедур кожа теряет естественные увлажняющие компоненты и становится более подвержена негативному воздействию низких температур. Рекомендуется использовать мягкие энзимные пилинги не чаще одного раза в неделю.

Мытье лица горячей водой. Горячая вода повреждает липидный слой кожи, усиливая ее сухость. Оптимальная температура для умывания - теплая, около 36-37 градусов. После умывания используйте мягкое полотенце и нанесите крем в течение трех минут.

Пренебрежение уходом за руками. Кожа рук часто страдает от воздействия холода и воды. Чтобы восстановить ее состояние, необходимо регулярно использовать крем. Наносите крем каждый раз после мытья и перед сном, надевая перчатки.

Неправильное питание и недостаток жидкости. Увлажнение кожи происходит не только снаружи, но и изнутри. Недостаток воды и дефицит витаминов A, E и омега-кислот делают кожу сухой. Пейте достаточно воды и включите в рацион орехи, рыбу и оливковое масло.

Игнорирование ночного ухода. Ночью кожа активно обновляется, и в это время средства работают лучше всего. Один лишь дневной крем не обеспечит полного результата. Для максимального эффекта наносите питательный ночной крем с маслами и витаминами за час до сна.

Отказ от перчаток и шарфа. Ветер и холод быстро иссушают кожу. Даже самый эффективный крем не обеспечит защиту без соответствующей одежды. Надевайте перчатки из натуральных материалов и закрывайте нижнюю часть лица шарфом.

Игнорирование сигналов кожи. Шелушение кожи может указывать на неподходящий крем. Замените его на средство, подходящее вашему типу. Возможно, стоит попробовать сыворотки для дополнительного ухода. Если кожа сильно раздражена, обратитесь к дерматологу.

Часто задаваемые вопросы

Какой крем лучше зимой - увлажняющий или питательный?

Зимой коже нужен комплексный уход. Днем (за 30 минут до выхода на улицу) следует наносить увлажняющий крем, а за 30 минут до сна - питательный. Так мы сможем удовлетворить все потребности нашей кожи в холодное время года.

Можно ли использовать один крем и для лица, и для рук?

Только в исключительных случаях, если у вашей кожи нет никаких особых проблем. Дело в том, что кожа рук и лица имеет разные потребности в уходе. Для лица обычно требуются более мягкие и деликатные формулы, которые не нарушают водный баланс кожи и не вызывают раздражений. Кремы для рук часто содержат более сильные увлажняющие и защитные компоненты, но могут быть не совсем подходящими для лица. Поэтому использование одного и того же крема для разных целей может быть неэффективным или даже вредным.

Подходит ли детский крем взрослым в мороз?

Только отчасти. Он действительно может защитить кожу взрослого человека от холода, но его эффективность будет ниже, чем у специализированных средств для взрослых. Основная задача детского крема - создать защитную пленку на коже, что актуально и для взрослых при сухости и обветривании. Однако у него есть существенные ограничения: в нем нет компонентов для восстановления защитного барьера и достаточного количества увлажняющих веществ.

Нужен ли SPF зимой?

Ультрафиолетовое излучение остается опасным для кожи даже зимой. Хотя UVB-лучи становятся менее активными, но UVA-лучи сохраняют свою интенсивность круглый год, поэтому защита необходима. Она защитит кожу от разрушения коллагена, преждевременного старения, нарушения ее функций. Особенно важно использовать зимой SPF средства:

людям со светлой кожей,

тем, кто использует ретинол или кислоты в уходе,

беременным женщинам, людям с гормональными нарушениями.

Чем мазать лицо перед выходом на мороз?

Подойдут специализированные зимние кремы с плотной текстурой. Это средства на жировой основе с содержанием гиалуроновой кислоты, глицерина, церамидов, пантенола, витаминов и масел, экстракта алоэ вера.

Какой крем выбрать мужчинам?

Мужская кожа имеет свои особенности, но основные принципы ухода схожи с женскими. При выборе зимнего крема важно учитывать:

более плотную структуру;

повышенную жирность;

частое воздействие бритья;

необходимость защиты от холода и ветра.

В кремах для мужчин должны быть защитные вещества (ланолин, пчелиный воск), растительные масла для питания, пантенол и витамин В5 для восстановления, гиалуроновая кислота для увлажнения

Мужчинам нужно обратить внимание на кремы-бальзамы для экстремального холода (особенно, если они занимаются спортом на открытом воздухе) и специальные средства после бритья, рассчитанные на зимний период.

Важные моменты:

Не пренебрегайте защитой области вокруг глаз.

Можно использовать женские кремы с насыщенной текстурой.

Что делать при трещинах и шелушении кожи?

Хороший эффект дают домашние питательные маски, а также готовые средства с пантенолом и косметическим маслами, пчелиным воском, алое вера.

Можно ли наносить крем прямо перед выходом?

Если мы не хотим навредить своей коже, а заодно и испачкать верхнюю одежду, то крем на руки лучше наносить за 30 минут до выхода на улицу, чтобы он успел хорошо впитаться и дать реальную увлажненность и защиту нашей коже, вместо обветривания и обморожения.

Каких уходовых средств стоит избегать зимой?

Откажитесь от средств, содержащих спирт и сильные ароматизаторы. Они пересушивают кожу и могут вызвать аллергические реакции. Убрать следует вообще всю летнюю косметику, как мы убираем на антресоли летние сарафаны и купальники. У зимнего ухода - своя палитра кремов и лосьонов.

Как ухаживать за руками при сильной сухости и раздражении?

Проведите комплексную процедуру - лечебная ванночка с травами, отшелушивание, питательная маска или густой крем. Если кожа сильно шелушится, покрыта трещинами и пигментными пятнами, а домашний уход не приносит желаемых результатов, обратитесь к дерматологу.

Зимний уход за кожей лица и рук (про тело тоже не стоит забывать) - это не прихоть, а необходимость. Холод и ветер негативно влияют на кожу, поэтому важно использовать средства, которые защитят ее и сохранят здоровье. Правильный выбор кремов для лица и рук поможет избежать сухости, раздражения и дискомфорта в холодное время года.

Косметологи для зимнего ухода советуют:

Выбирайте питательные и защитные кремы с маслами, церамидами и витаминами.

Наносите крем за 20-30 минут до выхода на улицу.

Следите за влажностью в помещении и не забывайте использовать солнцезащитные средства.

После каждого мытья рук наносите крем, а на ночь - восстанавливающий.

Комплексный подход, включающий уход, увлажнение и защиту, важен для здоровья кожи зимой.

Регулярно обеспечивая коже поддержку в зимний сезон простыми и доступными средствами, вы не только сохраните ее здоровье, но и продлите себе молодость.

При проблемах со здоровьем необходима консультация специалиста