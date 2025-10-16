«Так все и должно быть». Юлия Высоцкая раскрыла правду о пластике

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая раскрыла правду о пластике. Соответствующее интервью публикует журнал «Соловей».

52-летняя знаменитость в разговоре с бывшим главным редактором Tatler Russia Ксенией Соловьевой призналась, что не стала бы публично заявлять о проделанных операциях.

«Я бы тихонечко все сделала, посидела в норке и вышла с видом, как будто так все и должно быть. Я против того, чтобы выносить всю жизнь в медийное пространство», — отметила она.

В то же время Высоцкая раскрыла секрет привлекательной внешности. По ее словам, она не прибегает к инъекциям гиалуроновой кислоты, но делает биоревитализацию итальянским коллагеном, буккальный массаж лица, BBL и RF-лифтинг. Кроме того, звезда рассказала, что колет ботокс, а перед выходом на красную дорожку применяет щадящий лазер.

Ранее сообщалось, что Юлия Высоцкая в откровенном виде впервые за долгое время появилась на публике с мужем, режиссером театра и кино Андреем Кончаловским.