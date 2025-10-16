Бывшая жена Мамаева возмутилась полными моделями на показе Victoria’s Secret

Бывшая жена Павла Мамаева возмутилась полными моделями на показе Victoria’s Secret
Бывшая жена футболиста Павла Мамаева манекенщица Алана Мамаева возмутилась полными моделями на показе Victoria’s Secret. Соответствующий комментарий публикует The Voice.
38-летняя блогерша призналась, что испытала смешанные чувства во время просмотра дефиле. По ее словам, ей было неприятно смотреть на плюс-сайз-моделей, среди которых оказались звезда популярного телесериала «Эйфория» Барби Феррейра и известная манекенщица Эшли Грэм.
«Ты привыкаешь к тому, что на шоу Victoria’s Secret ты видишь идеальных глянцевых моделей, которых фактически не должно существовать. И вот эти ангелы спустились на подиум и ты видишь их вживую. Когда выходили модели plus-size, у меня было ощущение какой-то неловкости», — заявила она.
В сентябре Алана Мамаева приняла участие в корейской Неделе моды и восхитила дизайнеров худобой. Манекенщица рассказала, что по сравнению с местными моделями она абсолютно здоровый человек. По словам Мамаевой, дизайнеры пришли в восторг от ее телосложения.