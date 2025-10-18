Как сохранить здоровье волос в холодное время года

На улице становится все холоднее и самое время задуматься о том, как в такую погоду сохранить здоровье волос. Об этом «Вечерней Москве» рассказала основатель крупного российского бренда косметики Валентина Глушкова.

Красивые волосы невозможны без здоровой кожи головы, отмечает эксперт.

Именно здесь заложена основа будущего роста: если фолликулы забиты себумом и ороговевшими клетками, никакая маска для длины не даст долгосрочного результата. Осенью я всегда рекомендую ввести в рутину мягкий пилинг для кожи головы. Сухой воздух и головные уборы провоцируют обезвоживание волос, — предупредила Глушкова.

Кроме того, важно использовать маски и бальзамы с протеинами и кератином.

Для закрепления эффекта советую подключить несмываемые кремы и масла. Они действуют как теплый шарф, обволакивают волосы и защищают их. Зимой многие замечают, что появляется перхоть или усиливается зуд: холод сужает сосуды, нарушая питание фолликулов, а сухой воздух пересушивает кожу. Используйте шампунь с веществом пироктон оламин — он работает с причиной перхоти, борясь с грибком Malassezia Furfur, — посоветовала специалист.

В холодный сезон эксперт также посоветовала не экспериментировать с агрессивными процедурами: глубокое осветление, химические завивки и частые укладки без термозащиты могут «добить» волосы.

Если вы все же используете фен или утюжок, термозащита должна быть обязательным этапом. Ошибкой многих является надежда на одно «чудо-средство». Но волосы — это система, и ухаживать за ними тоже нужно системно. Очистили кожу головы — дайте питание и увлажнение длине. Поддержали корни — не забудьте защитить волосы от сухого воздуха. Только так можно сохранить их блеск и силу в условиях зимы, — заключила Глушкова.

Топ-5 средств

Пилинг 19Lab.

Шампунь от перхоти с пироктоном оламином, ELFARMA.

Спрей-эликсир для волос 12 в 1, CONSTANT DELIGHT.

Увлажняющий бальзам для волос, ESTEL OTIUM AQUA.

Маска для волос 4 в 1 Керамиды и Протеины, Витэкс.

