Известная баскетболистка в белье продефилировала на показе Victoria's Secret

Известная американская баскетболистка Энджел Риз в откровенном виде приняла участие в шоу модного бренда Victoria's Secret. Соответствующие снимки с показа публикует Page Six.

23-летняя спортсменка продефилировала в кружевном бюстгальтере и трусах, украшенных объемными цветочными бутонами. Кроме того, на ней были пояс для чулок, длинный пышный шарф и серебристые босоножки.

Также знаменитость прошлась по подиуму в нежно-розовом комплекте нижнего белья, который включал в себя бюстгальтер с чашками и трусы с кружевами. При этом она позировала в футболке с вырезом на груди и огромными крыльями, установленными на спине.

Ранее Энджел Риз рассказала журналу People, чтобы была очень взволнована сотрудничеством с Victoria's Secret.