Victoria’s Secret поставил на сексуальность: как прошло знаменитое шоу

Бренд нижнего Victoria’s Secret вновь вернулся с триумфальным шоу. После прошлогоднего успеха его снова провели в прежнем формате с «ангелами», из-за которого в 2019 году разгорелся скандал. Марку обвиняли в продвижении устаревших стандартов красоты и недостаточном разнообразии женских фигур. В 2025 году организаторы мероприятия решили сделать ставку на сексуальность, которой марка славилась до скандала. Сегодня наравне с новоиспеченными звездами на подиум вышли и легендарные «ангелы», в том числе Ирина Шейк, Аллесандра Амбросио и Адриана Лима. Кто еще принял участие в громком нью-йоркском шоу — в галерее «Ленты.ру».

© Lenta.ru

Беременной модели Жасмин Тукс, которая долгие годы была «ангелом» Victoria’s Secret, доверили открывать шоу.

Любительница откровенного контента в соцсетях, американская модель Эмили Ратаковски, предстала в образе цветка.

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид, которая приняла участие в показе на фоне борьбы с обострением болезни Лайма.

Старшая сестра Беллы Хадид Джиджи, которая регулярно попадает на первые полосы таблоидов из-за романа с актером Брэдли Купером, вышла на подиум вслед за сестрой.

Еще одна возлюбленная Брэдли Купера, только бывшая, россиянка Ирина Шейк на этот раз удивила зрителей блестящим головным убором.

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио, которая была одним из первых «ангелов» бренда.

Культовый «ангел» Бехати Принслу одна из немногих вышла на подиум в закрытом образе.

За концепцию бодипозитива на прошедшем шоу отвечала супермодель Эшли Грэм.

Бразильской супермодели Адриане Лиме, которая вернулась на подиум после шестилетнего перерыва только в прошлом году, доверили выход в культовых ангельских крыльях.

Венгерская модель Барбара Палвин, которую с первого ряда поддерживал муж Дилан Спраус, представила один из самых скромных нарядов показа.

Очередная легенда показов Victoria’s Secret — южноафриканская супермодель Кэндис Свейнпол.

Экстремально похудевшая актриса Барби Феррейра смутила публику своим внешним видом: пока одни восхищались ее фигурой, другие осуждали за желание преобразиться в угоду стереотипному обществу.

Восходящая звезда и по совместительству дочь популярной телеведущей и актрисы Лизы Ринны Амелия Грей Хэмлин.

И вновь на подиуме Nepo Baby — 23-летняя дочь супермодели Кейт Мосс Лила.