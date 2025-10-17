26-летняя певица посетила показ Victoria's Secret в прозрачном платье

Американская певица и модель Мэдисон Бир в откровенном образе посетила показ бренда Victoria's Secret. Снимки с мероприятия публикует Page Six.

26-летнюю знаменитость запечатлели в платье черного цвета, прозрачная ткань которого оголяла ее тело. Кроме того, наряд украшали различные вырезы и разрезы асимметричного кроя. В качестве обуви исполнительница предпочла босоножки на небольшом каблуке.

Культовое шоу Victoria's Secret вновь провели после долгого перерыва еще в 2024 году. Тогда мнение публики по поводу дефиле разделилось, поэтому на этот раз на показ пригласили культовых «ангелов» бренда. Открывала показ беременная Жасмин Тукс, а после нее вышли на подиум Барбара Павлин, сестры Хадид, Адриана Лима, Алессандра Амбросио и другие супермодели.

До этого сообщалось, что россиянка Ирина Шейк продефилировала в прозрачных трусах. 39-летняя манекенщица вышла на подиум в трусах и корсете, которые были оформлены прозрачными вставками и бантами со стразами.