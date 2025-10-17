Как вписать стиль нулевых в повседневный гардероб

Стиль Y2K, который вдохновлен модой конца 90-х и начала 2000-х и сочетает яркие, гламурные и эпатажные элементы, можно адаптировать для повседневной жизни. Об этом kp.ru рассказала стилист Анна Тронина.

© Газета.Ru

«Дамы постарше на серьезной должности будут смотреться в данной стилистике не очень гармонично, но некоторыми деталями в стиле Y2K вполне можно разбавить свой «серьезный» гардероб: кислотная шапочка с пуховиком на прогулку, серебряный топ с длинной юбкой на вечернее мероприятие или джинсы карго с удлиненным жакетом оверсайз на деловую встречу», — отметила специалист.

На осень стилист посоветовала выбрать мини-юбку, надеть плотные колготки или сетку, а также обувь на массивной подошве. Кроме того, можно добавить в гардероб яркие худи оверсайз и кардиганы. На зиму подойдут угги и дутики, объемный шарф, варежки из искусственного меха и яркая шапка бини.

Стилист, дизайнер аксессуаров Анна Скороходова до этого говорила, что в трендах зимы 2025-2026 не «кричащие» цвета, а глубокие палитры. Что касается верхней одежды, в этом сезоне прослеживается тенденция на геометричные и строгие силуэты, добавила она.