Беременная рэперша Карди Би снялась в платье с дырами

Американская хип-хоп-исполнительница Карди Би снялась в откровенном образе. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Соцсети

33-летняя беременная рэперша предстала на размещенных кадрах в бордовом облегающем платье на тонких бретелях и с многочисленными дырами.

При этом звезда продемонстрировала фигуру с округлившимся животом. В то же время она распустила волосы и отказалась от обуви.

© Соцсети

© Соцсети

В сентябре Карди Би объяснила тягу к пластическим операциям. Рэперша рассказывала, что ее тело всегда находилось в центре внимания публики. При этом она сравнивала свое тело с париком, который она может с легкостью менять в зависимости от настроения и наличия денег.