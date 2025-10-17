Россиянки старше 40 лет массово ринулись вводить филлеры в точку G

Россиянки старше 40 лет ринулись за интимной пластикой. Об этом пишет Shot.

Речь идет о так называемой процедуре «аугментация точки G», в ходе которой в эту область вводится филлер на основе гиалуроновой кислоты с целью придать ей объем. Косметологи рассказали, что женщины массово начали прибегать к ней из-за потери чувствительности, вызванной стрессами и нарушением кровообращения в области малого таза. Стоимость манипуляции составляет 10-30 тысяч рублей в зависимости от клиники.

Однако специалисты предупреждают, что несмотря на плюсы в виде возвращения былых ощущений и интенсивного оргазма, у процедуры есть и минусы. По их словам, может возникнуть гиперчувствительность или ее снижение из-за индивидуальных особенностей тканей. Также они не исключают аллергическую реакцию.

