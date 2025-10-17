Стилист назвал главные цвета зимы 2025 года

Зимой 2025 года, по мнению стилистов, на смену неону и объемным пуховикам придут благородные оттенки, длинные пальто и строгие силуэты. Эксперты в области моды объявили о возвращении элегантности.

© Вечерняя Москва

В частности, стилист и дизайнер аксессуаров Анна Скороходова сообщила, что в трендах зимы 2025 теперь не «кричащие» оттенки, а глубокие и элегантные тона.

Сегодня у нас на пике элегантные и благородные оттенки. Например, весь спектр коричневого: кофейный, цвет угля, шоколадный. Также в моде красивый, насыщенный красный, вишневый, чили. И, конечно, синий и сапфировый, — добавила она.

Что касается верхней одежды, то здесь, по словам Скороходовой, можно дать себе волю, учитывая общие тенденции на геометричные и строгие силуэты. Это поможет моделировать фигуру и избегать эффекта «шара», которого боятся многие женщины в зимний период, сообщает «Радио 1».

В моду вернулись популярные в 70-х годах прошлого века джинсы (и брюки) фасона буткат — узкие на бедрах, они расширяются к низу. Их крой не стесняет движения и позволяет визуально удлинить фигуру. С чем их сочетать и как носить, «Вечерняя Москва» узнала у стилиста и знатока моды Владислава Лисовца.

Вещи, которые еще недавно были в моде, спустя короткое время могут казаться странными и даже комичными. «Вечерняя Москва» узнала у стилиста Анастасии Подрезковой, какие антитренды нужно выбросить из гардероба этой осенью.