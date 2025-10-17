Кристина Орбакайте прогулялась по Нью-Йорку в стильном костюме

Певица и актриса Кристина Орбакайте весьма часто радует поклонников различного рода контентом. Исполнительница любит демонстрировать публике яркие моменты своей жизни. Сейчас, как известно, она находится в Нью-Йорке. Накануне звезда показала несколько новых снимков, сделанных в этом мегаполисе.

Перед подписчиками Кристина предстала в элегантном и одновременно сдержанном костюме серого цвета. На 54-летней исполнительнице красовались широкие штаны и пиджак, дополненный стильной водолазкой. В качестве аксессуаров она выбрала модные имиджевые очки и черную шляпу, дополнившую все картину образа.

«Не хмурое настроение», — прокомментировала свои снимки дочь Аллы Пугачевой.

Внешний вид Орбакайте отлично вписался в атмосферу большого города. Данный факт отметили и ее поклонники, сделавшие артистке множество приятных комплиментов.