Актриса Екатерина Климова снялась обнаженной

Актриса Екатерина Климова разделась на камеру догола. Звезда опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кадры, снятые на Мальдивах. Она позировала в ванне с видом на океан.

«Как у вас дела? Осень наконец вступила в свои права, и суета не оставляет шанса расслабиться, а я уже скучаю по лету. Пересматривала фотографии с отдыха на Мальдивах и поняла, что надо найти время для спа или бани. Конечно, в путешествиях местный колорит и потрясающие виды, которые открываются во время процедуры, способствуют расслаблению. А какие там закаты! Но в дождливой Москве в бане очень хорошо выпускать пар! Надо уметь останавливаться, иначе организм сам остановит. Будьте здоровы», — отметила артистка.

Климова признавалась в личном блоге, что в целом довольна своей фигурой. Она придерживается сбалансированного здорового питания, но не отказывает себе в любимой калорийной «запрещенке». Актриса не проводит много времени в спортивном зале, ей не нравятся такие тренировки, однако знаменитость часто плавает, ходит пешком и делает зарядку, поддерживая мышцы в тонусе. И по мнению звезды, ей повезло с генетикой, поэтому она так молодо выглядит.

Артистка не афиширует личную жизнь после развода с актером Гелой Месхи в 2019 году. Это был третий брак Климовой. У звезды четверо детей от разных мужчин: дочь Елизавета от ювелира Ильи Хорошилова, сыновья Матвей и Корней от коллеги Игоря Петренко и девочка Белла от Месхи.