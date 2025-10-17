Чем отличается осенний макияж в этом году от предыдущих

Каждый год с приходом осени в макияж добавляются цвета изменившейся природы — все оттенки золотого, коричневого, мягкой бронзы, цвет жухлой листвы и спелых ягод. Яркие, неоновые цвета лета трансформируются в теплые, уютные тона, сатиновые текстуры. Однако тренды осени 2025 отходят от привычного сценария и приносят новые, свежие, необычные краски. О них нам рассказала визажист Таша Итунина.

© Freepik

Лиловые оттенки

Пожалуй, самым необычным цветом этой осени стал лиловый. Спектр его достаточно широк — от нежной лаванды в полупрозрачной дымке до насыщенного сливово-фиолетового.

«И хоть цвет достаточно непростой, его можно легко подстроить под любой макияж и цветотип внешности. Он будет смотреться невесомо и освежающе в дневном макияже и таинственно и изысканно в вечернем», — рассказывает наш эксперт.

Остается в моде монохромный макияж. Но если вы боитесь переборщить со сложным лиловым оттенком, то можно использовать его в деталях: тени, растушеванные в прозрачную дымку, изящные цветные стрелки, фиолетовая тушь, блеск для губ с сиреневым отливом — выбирайте что-то одно.

«Очень свежо смотрится лиловый оттенок румян. Он будто стирает усталость и делает тон кожи ровнее и чище. В отличие от привычных персиковых, сиренево-лиловые румяна лучше наносить не на яблочки щек, а ближе к скулам и растягивать к вискам. Так лицо будет выглядеть подтянуто и свежо, а не болезненно нездоровым. Выбирайте кремовые текстуры румян — ими легче сделать мягкий переход в легкую дымку», — советует Таша.

Если вы обладательница теплого цветотипа внешности, и оттенки лилового для вас слишком смелые и сложные, то привычные цвета осени все так же в тренде. Визажист:

«Натуральное золото, медь, янтарь, терракотовый, насыщенный ржавый, благородный оливковый, приглушенный карамельный и все вариации коричневого — вот основные краски сезона. И они максимально универсальны — подходят для любого цвета глаз и кожи».

Сочетание таких природных, мягких и одновременно ярких цветов сделает ваш макияж гармоничным и элегантным, подчеркнет глубину и тепло осенних образов.

Яркие, но элегантные образы

Тренды этого сезона призывают подчеркивать индивидуальность. Все также остается акцент на красивую натуральную кожу, не перегруженную плотными текстурами. В этом поможет легкий тональный крем с сатиновым свечением или BB-крем.

«Если летом был тренд на блестящую, как блинчик, кожу, то осень слегка сбавляет обороты. Т-зону лучше оставить матовой, а в сумочку положить упаковку матирующих салфеток», — советует визажист.

Красивого сияния кожи можно добиться с помощью румян и бронзера. Причем зона нанесения этих двух продуктов уже не имеет четкой границы, а соединяются воедино, что и привело к названию нового тренда — блозинг — смешение румян (blush) и бронзера (бронзера). Таша:

«Румяна и бронзер при этом должны быть не матовыми, а со свечением. Этого легко добиться — просто нанесите сверху хайлатер похожего оттенка, как бы зашлифовывая кожу. Или сразу приобретите румяна с сатиновым финишем. Отдавайте предпочтение кремовым текстурам — они не только делают макияж более стойким, но и смотрятся натуральнее».

Для любительниц яркого необычного макияжа осень 2025 принесла тренд на металлические дуохромы — отголоски стиля дискотеки 80-х. Сложные цветовые переливы — от фиолетового к зеленому, от розового к золотому, от синего к оранжевому.