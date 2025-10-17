Экс-солистка «Фабрики» высказалась о требованиях к женской фигуре

Российская певица Сати Казанова высказалась о требованиях к женской фигуре. Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя экс-солистка группы «Фабрика» рассказала, что в детстве ее много раз призывали втягивать живот. По словам артистки, это нанесло ей моральную травму.

«Девочек с самого раннего возраста приучают поджимать живот. Казалось бы, правильно: статность, осанка! Но втянутый живот — это постоянный сигнал, что ты в дискомфорте», — объяснила она.

В связи с этим Казанова посоветовала женщинам расслабиться.

«В животе — сама жизнь, дыхание, движение. Но когда тебе постоянно гундят про его втягивание, жизнь будто сжимают и запирают внутри, не дают ей выйти», — подчеркнула знаменитость.

