Как правильно выбрать бюстгальтер

Врач акушер-гинеколог Ирина Рыбина раскрыла россиянкам способы правильно выбрать бюстгальтер. Соответствующий материал публикует издание aif.ru.

По словам эксперта, в первую очередь бюстгальтер должен повторять форму груди, не впиваясь и не образуя пустот. Кроме того, грудь должна быть тщательно зафиксирована, чтобы имелась надежная поддержка.

В то же время Рыбина призвала избегать слишком тесных моделей, которые нарушают кровообращение. Помимо этого, доктор обратила внимание на лямки, которые не должны давить на плечи, а также косточки.

«Они не должны быть жесткими и впиваться в тело. Желательно, чтобы внутри чашек не было грубых швов, которые могут натирать», — пояснила она.

В заключение собеседница издания посоветовала выбирать нижнее белье из мягких натуральных тканей, таких как хлопок.

