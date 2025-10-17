Хирург объяснил, когда пластика нужна не только для красоты

Современные женщины и мужчины все чаще стремятся довести свою внешность до идеала. Чтобы и себе в зеркале нравиться, и окружающих поражать своей безупречностью и точеными формами. Пластические хирурги запросы нынешних пациентов знают наперечет. И если слышат запрос на коррекцию груди, области живота, ушей и прочих частей тела, чаще всего (при отсутствии противопоказаний) желание выполняют. Даже если заведомо знают, что кроме эстетического удовлетворения и поднятия самооценки операция ничего не несет.

Ринохирург Сергей Карпович в беседе с WomanHit объяснил, когда пластические операции являются больше «блажью», а когда они действительно необходимы для здоровья, а порой и сохранения жизни.

«Обычно пластические операции воспринимают как некую дань моде для людей, которые не уверены в себе. Если есть какие-то проблемы с восприятием себя, они обращаются к пластическим хирургам, прибегают к таким вмешательствам. Но есть случаи, когда пластика не только делает человека внешне привлекательным, но и решает его проблемы со здоровьем», — объясняет врач.

Искривленная носовая перегородка

Этот «дефект» встречается в практике медиков довольно часто. Порой человек сам не подозревает, как мешает его нормальной жизнедеятельности эта патология. Она может быть врожденной и приобретенной. Причем, не всегда ее можно определить визуально, и человек годами, а то и десятилетиями ходит с кривой перегородкой. А ведь ее важно исправить как можно скорее. Она не только мешает нормальному дыханию, но и может провоцировать головные боли, заложенности и другие побочки.

Гипертрофия носовых раковин и дефект клапанов

Первая возникает при хронических ринитах, часто на фоне той же искривленной перегородки, аллергии, приема сосудосуживающих капель, а вторая — из-за слабости хрящей или после неудачных вмешательств. При такой проблеме воздух поступает не в полном объеме.

«Человек чувствует повышенную утомляемость, головные боли или испытывает проблемы со сном, — предупреждает ринохирург. — Нос — это не просто часть тела, а все-таки очень важный орган со сложной структурой. И если дыхание систематически нарушается, нарастает гипоксия (нехватка кислорода — прим. ред.), вдыхаемый воздух не увлажняется, не согревается. Как следствие — это частые фарингиты и бронхиты. Но главное здесь, это что мозг и сердце постоянно недополучают кислород при дыхании», — продолжает эксперт.

Ночной храп

Это не просто акустическая помеха, которую любящие супруги и дети могут и потерпеть, а сигнал внутренних проблем со здоровьем. Храп чреват внезапной остановкой дыхания во сне (апное). В такой момент уровень кислорода в крови резко снижается, происходит колоссальная нагрузка на сердечно-сосудистую систему. А когда она испытывает такие стрессы постоянно, это прямой путь к гипертонии, повышеному риску инфарктов и инсультов.

Синуситы и гаймориты

Речь о рецидивирующих случаях, которые также развиваются на фоне искривления перегородки.

«Искривленная перегородка нарушает вентиляцию и дренаж околоносовых пазух, они превращаются в так называемые закрытые камеры, где создаются идеальные условия для размножения бактерий. И без правильного лечения человек попадает в замкнутый круг, то есть у него идут обострения, а ему выписывают антибиотики. Наступает временное облегчение, а после начинается новое обострение, потому что камеры закрыты, мы просто подавляем бактерии и микробы», — объясняет Сергей Карпович.

Все вышеуказанные патологии решаются порой всего одной эффективной операцией — риносептопластикой, в ходе которой хирург выпрямляет перегородку носа, убирает «препятствия» для воздушного потока. Врач напоминает, что в ходе этого же вмешательства исправляются и эстетические несовершенства.