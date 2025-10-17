Элизабет Херли обвинили в «вампирской груди»

Элизабет Херли заслуженно носит звание вечно молодой кинозвезды. В свои 60 экс-возлюбленная Хью Гранта даст фору даже 30-летним. Актриса по-прежнему остается эффектной женщиной с потрясающими формами.

Однако у многих есть подозрения, что безупречный бюст Лиз — не заслуга генетики и образа жизни. Впрочем, пластика тут тоже ни при чем. Так, хирург из Беверли-Хиллз Роберт Коэн полагает, что Херли прошла через процедуру «вампирская подтяжка груди».

При этом методе используется плазма самой пациентки — это способствует регенерации тканей и выработке коллагена. Поэтому грудь становится более объемной, при этом выглядит естественнее, чем с имплантатами.

«Возможно, ей сделали процедуру "вампирская грудь". Бюст немного обвис, но я не вижу шрамов», — передает слова доктора Radar Online.

Сейчас Херли счастлива в отношениях с кантри-звездой Билли Рэем Сайрусом, отцом Майли Сайрус. Инсайдеры поговаривают, что дело идет к свадьбе. Однако никаких официальных заявлений от самих звезд не было.