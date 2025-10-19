«Ангел» Victoria's Secret прошлась по улице в колготках

Венгерская топ-модель Барбара Палвин прошлась по улице в откровенном образе. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

32-летняя знаменитость предстала на размещенных кадрах в черном блестящем боди с глубоким декольте. При этом «ангел» Victoria's Secret отказалась от штанов, демонстрируя ноги в капроновых колготках.

Кроме того, манекенщица надела черные сапоги на каблуках и белую меховую шубу. Образ завершила массивная сумка.

В августе Барбара Палвин вышла в свет в прозрачном платье с глубоким разрезом, верх которого состоял из кружева.