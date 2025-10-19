Рената Литвинова поделилась фото из ванны

Актриса и режиссер Рената Литвинова снялась обнаженной. Она опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Газета.Ru

58-летняя Рената Литвинова предстала перед камерой без одежды, она надела только черные солнцезащитные очки Balenciaga и массивные серьги. Актриса сидела с уложенными волосами и макияжем с красной помадой в ванной.

«Каникулы перед гастролями», — подписала пост знаменитость.

В сентябре Рената Литвинова показала кадр со съемок для казахстанской версии журнала Tatler. Актриса стояла перед камерой в парике с рыжими волосами и макияжем с темными тенями. Артистка позировала в белом дырявом костюме, который состоял из жакета с длинными рукавами и юбки-миди. Знаменитость также надела туфли на каблуках в тон. Съемка проходила во Франции.

На обложке Рената Литвинова позировала в черном бархатном платье-бюстье и длинных перчатках. Образ дополнили серьги и колье.

На днях Рената Литвинова снялась в купальнике в снегу. Звезда отдыхала в оздоровительной клинике в Испании, где проходит разные процедуры. Артистка решилась зайти в снежную кабину после сауны и поделилась кадрами в Instagram.