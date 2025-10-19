Пептиды после 40: чудо-компонент, который вернет коже молодость

После 40 лет структура кожи довольно резко меняется. Фибробласты вырабатывают меньше коллагена и эластина, из-за чего теряется упругость и плотность. Решить эту проблему на клеточном уровне помогают пептиды — короткие цепочки аминокислот, которые действуют как точные сигналы, давая команды на синтез собственных белков.

В отличие от гиалуронки, которая дает мгновенное увлажнение, или ретинола, который действует агрессивно, пептиды работают как «снайперы». Косметологи любят их за накопительный эффект. Первые заметные изменения появляются только через 4-6 недель регулярного использования.

Для сухой кожи косметологи рекомендуют использовать пептиды Palmitoyl Tripeptide-5 и Palmitoyl Tetrapeptide-7. Они стимулируют выработку коллагена и неплохо борются с возрастным воспалением. Их лучше сочетать с церамидами и гиалуронкой.

Для жирной и комбинированной кожи косметологи советуют выбирать олигопептиды -10 и -34. Они нормализуют работу сальных желез. Их можно смело комбинировать с ниацинамидом.

Чувствительной коже помогут успокаивающие пептиды, например, Acetyl Dipeptide-1 Cetyl Ester, который снижает реакцию на внешние раздражители. Начинать знакомство с пептидами лучше с легких текстур, например, с тонера, поясняет канал «Модный завет».

Мгновенный эффект можно получить после использования концентрированных пептидных масок. Они создают видимый лифтинг-эффект за счет интенсивного увлажнения и разглаживания кожи.

